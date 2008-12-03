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Yaşam

Üç canın bedeli 4 yıl hapis!

Aşırı alkollü bir şekilde kullandığı araçla üç kişinin ölümüne neden olan sanık, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

03 Aralık 2008 02:00

İstanbul Boğaziçi Köprüsü Ortaköy girişinde kontrolden çıkıp bariyerleri aşarak karşı şeritte Mehmet Çelik yönetimdeki panelvana çarparak üç kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan Süryani Katolik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Basatemir'in oğlu Berk Basatemir, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Berk Basatemir ve Mehmet Çelik katıldı. Berk Basatemir'in avukatı Bahri Bayram Belen, olay günü bir lodos fırtınası ve aşırı yağış olduğunu savundu. Basatemir'in diğer avukatı Kamil Hondu ise üniversite öğrencisi müvekkilinin ağır yaralı olarak 3 ay hastanede yattığını, olay nedeniyle üzgün ve pişman olduğunu belirterek cezanın ertelenmesini talep etti.

‘Çok üzgünüm’ dedi

Sanık Berk Basatemir, "Olay günü çok kötü hava koşulları vardı. Arkadan gelen bir aracın çarpmasıyla direksiyon hâkimiyetini kaybettim. Kusurum olmadığını düşünüyorum. Çok üzgünüm" dedi.

Mahkeme, sanık Mehmet Çelik'in olayda kusursuz olduğunu belirterek beraatına karar verdi. Suçun işleniş biçimi ve meydana gelen zararın ağırlığını göz önüne alarak taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralamaya neden olmaktan Berk Basatemir'i 5 yıl hapis cezasına çarptıran heyet, sanığın iyi halini göz önüne alarak cezayı 4 yıl 2 ay hapse indirdi. Mahkeme sanık Berk Basatemir'in sürücü belgesinin 1.5 yıl süreyle geri alınmasına da karar verdi.

Alkollü çıkmışlardı

İddianamede, 13 Kasım 2007 günü sanık Berk Basatemir'in aracıyla Mecidiyeköy yönünde ilerleyen Mehmet Çelik'in aracına Beşiktaş katılımı ilave şerit başlangıcında ön kısmından çarptığı ifade ediliyordu.

Kaza sonucunda Mehmet Çelik'in yönetimindeki araçta bulunan Abdullah Çelikok, Tülin Abay ve Mahir Selçuk'un hastaneye kaldırılırken öldükleri; Çelik ile Kenan Işılak'ın da yaralandıkları anlatılıyordu. Basatemir'in de olayda yaralandığı ifade edilen iddianamede, raporlara göre Basatemir'in 1.08 promil; Mehmet Çelik'in 0.11 promil etil alkollü çıktıklarının belirlendiği belirtiliyordu.

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