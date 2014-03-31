Üç büyükşehirde kadın belediye başkanı

Türkiye genelinde sandıkların yüzde 60’ı açıldı. Açıklanan verilere göre, bu güne kadar hiç kadın Büyükşehir Belediye Başkanı çıkaramamış olan büyükşehirlerde üç kadın aday, büyükşehir belediye başkanlığını kazandı. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı BDP’nin adayı aynı zamanda BDP Eş Genel Başkanı Gültan Kışanak kazandı. Gaziantep’te AKP’nin adayı eski Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin sandıktan birinci çıkan isim olurken, Aydın’da CHP adayı Özlem Çerçioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

Diyarbakır'da Gülten Kışanak

Diyarbakır'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre BDP'li Gültan Kışanak kazandı. Siirt milletvekili olan 53 yaşındaki Gültan Kışanak, aynı zamanda BDP Eş Genel Başkanıydı. Kışanak evli ve 1 çocuk annesi.

Gaziantep'te Fatma Şahin

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığını resmi olmayan sonuçlara göre Aile ve Sosyal Politikalar eski bakanı ve AKP adayı Fatma Şahin kazandı. Gaziantep'in ilk kadın büyükşehir belediye başkanlığı ünvanını da böylelikle elde eden Fatma Şahin, 20 Haziran 1966'da Gaziantep'te dünyaya geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nü bitiren ve 2002 yılında siyasete atılan 2 çocuk annesi Şahin, Gaziantep ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin 'ilk kadın' milletvekili oldu. 3 dönemdir mecliste bulunan Fatma Şahin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı görevinden istifa ederek belediye başkanlığına aday olmuştu.

Aydın´da Özlem Çerçioğlu

CHP'li Aydın Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan adayı Özlem Çerçioğlu'nun ilk açılan sandıklarda büyük bir farkla önde gitti ve sonraki saatlerde arayı açtı.. Atatürk Anadolu Lisesi'nde oy kullanan Çerçioğlu, kendisinin de oy kullandığı 2293 numaralı sandıkta kullanılan 283 oyun 183'ünü almayı başardı. Çerçioğlu'nun sandığından AKP'li Mustafa Savaş'a 48, MHP'li aday Ali Uzunırmak'a ise 35 oy çıktı. Çerçioğlu, rakibi MHP'li Ali Uzunırmak'ın oyunu kullandığı 2056 numaralı sandıkta kullanılan 284 oyun 157'sini almayı başardı. MHP'li Uzunırmak kendi oy kullandığı sandıkta 46 oy alırken, AKP'li Mustafa Savaş, 66 oya sahip oldu. AKP'li Savaş'ın oy kullandığı sandıkta sayım işleminin devam ettiği bildirildi. Son durum şöyle: Çerçioğlu 44.18, AKP'li Mustafa Savaş 29.12