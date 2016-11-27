Üç büyüklerin kabûsu oldu

Spor Toto Süper Lig'in yenilgisiz lideri Medipol Başakşehir, üç büyüklerin de bu sezon kabusu oldu.

Turuncu-lacivertliler, bu sezon Fenerbahçe ve Galatasaray'ı mağlup ettikten sonra, dün oynanan karşılaşmada da Beşiktaş ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı, ürettiği gol pozisyonu sayısı bakımından galibiyeti kaçıran taraf oldu.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de "Üç büyükler"le oynadığı toplam 51 maçın 30'undan puan çıkarmayı başardı. Turuncu-lacivertliler, bu maçlarda 14 galibiyet, 16 beraberlik alırken, 21 maçı kaybetti. Söz konusu maçlarda rakiplerinin filelerine 62 gol gönderen Medipol Başakşehir, kalesinde ise 75 gol gördü.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin "kabusu" oldu

Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette Medipol Başakşehir, özellikle Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin "kabusu" oldu.

Turuncu-lacivertliler, iki güçlü rakibine karşı oynadığı maçlarda yalnızca birer galibiyet geride, aynı zamanda rakiplerinden sadece ikişer gol az attı.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'deki ilk yıllarında galibiyet alamadığı Galatasaray'a karşı ise çıktığı son 5 maçta üstünlük kurmuş durumda.

Beşiktaş ve Fenerbahçe maçları

Medipol Başakşehir, Beşiktaş ile bugüne kadar ligde oynadığı 17 maçta, rakibinin yalnızca bir galibiyet gerisinde bulunuyor.

Siyah-beyazlı takım ile karşılaştığı lig maçlarında 3 kez kazanan turuncu-lacivertliler, 4 kez ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı. İki takım arasındaki tam 10 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Teknik direktörlüğünü Abdullah Avcı'nın yaptığı İstanbul ekibinin, Fenerbahçe ile arasındaki rekabette de durum çok benzer.

İki takım arasında ligde geride kalan 17 maçta Fenerbahçe 8, Medipol Başakşehir 7 galibiyet aldı, 2 maç da berabere bitti.

Galatasaray'a karşı son 5 maçta üstünlük

Medipol Başakşehir, ligdeki ilk 3 yılında Galatasaray'a karşı galibiyet alamamıştı. Turuncu-lacivertliler, son 3 sezonda ise güçlü rakibine üstünlük sağlamış durumda.

Galatasaray ile oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik alan Medipol Başakşehir, sadece bir kez yenildi.