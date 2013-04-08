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Üç büyükler tarihinde 'ilk kadın teknik direktör' mü geliyor?

Galatasaray'ın buu hafta oynayacağı Kardemir Karabükspor maçında takımın başına Kız Futbol Takımı’nın başında bulunan Duygu Erdoğan'ın geçeceği iddia edildi

08 Nisan 2013 13:37

Galatasaray, Mersin İdman Yurdu maçında hakeme itirazları yüzünden  Fatih Terim, Ümit Davala ve Hasan Şaş'ın tribüne gönderilmesinin ardından, bu hafta oynanacak Kardemir Karabükspor maçında takımın başında Kız Futbol Takımı’nın başında bulunan Duygu Erdoğan’ın antrenör olarak Claudio Taffarel’in yanında olacağı iddia edildi.

Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray'ın, Cumartesi günü kendi sahasında karşılaştığı Mersin İdman Yurdu maçında, hakem Süleyman Abay’a tepki gösteren Teknik Direktör Fatih Terim tribüne gönderildi. Galatasaraylı Danny’nin kırmızı kart gördüğü maçta, Terim’in ardından itirazlarını sürdüren teknik heyetten Ümit Davala ve Hasan Şaş da tribüne gitti.

Üç hocanın da sahadan atılması nedeniyle kulübe masör Uğur Durul’a kaldı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun Teknik Direktör Fatih Terim ile Ümit Davala ve Hasan Şaş’a vereceği ceza merakla beklenirken, Galatasaray’ın bu hafta oynayacağı Kardemir Karabükspor maçında takımın başında kim olacağı da tartışma konusu oldu.

ntvmsnbc'de yer alan habere göre, Karabükspor maçında kaleci antrenörü Taffarel’in  Kız Futbol Takımı’nın başında bulunan Duygu Erdoğan ile birlikte kulübede olacağı iddia edildi. Ancak 1.5 yıldır sarı-kırmızılı takımda görev yapan Erdoğan’ın lisansının yeterli olmadığı gerekçesiyle bunun mümkün olmadığı da savunuluyor.

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