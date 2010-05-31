Üç büyükler borçta da yarışıyor

T24- Üç büyüklerin borçları stattaki koltuklara oturan taraftara paylaştırıldığında ortaya çarpıcı sonuç çıktı. Cimbom’un borçları koltuk başına 13 bin 587 lira ile Fenerbahçe’nin 5, Beşiktaş’ın da 2 katı daha fazla.



Turkcell Super Lig’de geçen sezon başarılı olamayan üç büyük takım, borç konusunda birbirleriyle yarışıyor. Kulüplerin toplam borçları taraftarların maçları izlemek için oturdukları koltuklara pay edildiğinde en fazla borçlu takım koltuk başına 13.5 bin lira ile Galatasaray oldu. Galatasaray ve Beşiktaş’ın yılın ilk aylarında, Fenerbahçe’nin de dün yapılan yıllık olağan mali genel kurul toplantılarıyla birlikte üç büyüklerin 2009 yıl sonu itibariyle borçları onaylanmış oldu. Ortaya çıkan borç tablosunda toplam 323.2 milyon lira ile Galatasaray Kulübü en borçlu takım olurken, 134.3 milyon lira ile Fenerbahçe 3 büyükler içerisinde en az borcu olan kulüp oldu. Beşiktaş’ın ise Başkan Demirören’e olan borç da dahil olmak üzere toplam 212.4 milyon lira borcu bulunuyor.







Kulüplerin en büyük gelirleri arasındaki stad gelirleri dikkate alındığında koltuk başına düşen borclulukta ilk sırada Galatasaray geliyor. Ali Sami Yen’de maç izlemeye giden Galatasaray taraftarı 13 bin 587 liralık borcun üzerinde oturuyor.



YENİ STAD DA YETMİYOR





Galatasaray’ın yeni stadı dikkate alındığında bile koltuk başına borcu 6.2 bin lirayla ilk sırada yer alıyor. İnönü Stadı’ndaki Beşiktaşlı taraftarın oturduğu koltuğa ise 6 bin 622 lira borç düşüyor. En az borcun üzerine oturan taraftar ise Fenerbahçeli. Şükrü Saraçoğlu Stadı’ndaki koltuk başına düşen kulübün borcu sadece 2 bin 660 lira. Başka bir deyişle Galatasaraylı taraftar Fenerli taraftarın 5 katı, Kartal taraftarının da 2 katı daha fazla borcun üzerinde oturuyor. Bu dağılımda stad kapasitelerinin farklı olması da etkili. Ancak üç kulübün maçlarını Şükrü Saraçoğlu Stadı’nda oynadığı düşünüldüğünde bile Galatasaray’ın koltuk başına düşen borcu 6.3 bin lirayla Fenerbahçe’nin 2.5 katı fazla oluyor