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Yaşam

Üç büyük havalimanında Atatürk'ün sevdiği yemekler ANKARA (A.A)

10 Kasım 2011 14:37

-Üç büyük havalimanında Atatürk'ün sevdiği yemekler ANKARA (A.A) - 10.11.2011 - Türkiye'deki üç büyük havalimanı İstanbul Atatürk, Ankara TAV Esenboğa ve İzmir Adnan Menderes havalimanlarındaki BTA restoranlarında bugün Atatürk'ün sevdiği yemekler, Atatürk'ün sevdiği şarkılar eşliğinde sunuluyor.  BTA TAV Esenboğa İşletme Müdürü Kerem Arman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üç büyük havalimanında yürütülen bu etkinlik, gerek yolcular, gerekse çalışanlar tarafından ilgiyle karşılandığını belirtti. Atatürk'ün sevdiği yemeklere dair çok fazla kaynak bulunmadığını ifade eden Arman, ''Dönem savaş dönemi, yoksulluk dönemi olduğu için yemeklerde çok fazla çeşit yokmuş. Aslında bu konuda çok fazla kaynak da yok. Ankara Üniversitesinden bir profesörün kaleme aldığı kitaptan faydalandık biz de'' dedi.  Atatürk'ün, özellikle son dönemindeki karaciğer rahatsızlığı nedeniyle enginar gibi, karaciğeri rahatlatan, enerji veren yiyeceklere yöneldiğini anlatan Arman, ''Yokluk dönemi olmasına rağmen Atatürk'ün son dönemde beslenme düzeni farklılık gösteriyor'' diye konuştu. Üç yıldır bu etkinliği düzenlediklerini anlatan Kerem Arman, şöyle konuştu: ''Gerek yolcuların, gerekse çalışanların oldukça ilgisini çekiyor etkinlik. Yolculara özellikle değişik geliyor. Biz yiyecek içecek firması olduğumuz için yapabileceğimiz Atamızı yiyeceklerle anmak. Bu üç büyük havalimanında bugün herkes Atatürk'ün sevdiği yemekleri yiyor. Bu etkinliği daha önce yaşayanlar, yemeklerden yiyenler, bunun Atatürk'ün sevdiği yemekler olduğunu bilmediklerini söyledi. Yemeklerimizi Atatürk'ün sevdiği şarkılar eşliğinde sunuyoruz. Eğer etkinliğimizle üzerimize düşen misyonu gerçekleştirebiliyorsak ne mutlu bize.'' Havalimanlarında, restoranlarının önünde bir Atatürk köşesi oluşturulduğunu ifade eden Arman, buraya bir de herkese açık anı defteri koyduklarını söyledi. Görüşlerini paylaşmak isteyenlerin bu defteri kullanabileceğini bildiren Arman, etkinliği önümüzdeki yıllarda da sürdürmeyi düşündüklerini dile getirdi. Atatürk'ün sevdiği yemeklerin mönüsü, mercimek çorba, yoğurtlu yaprak sarma, enginar dolma, kuru fasulye, tavuk rosto, karnıyarık, pirinç pilavı, tereyağlı patates, kıymalı Arnavut böreği, fava, su muhallebisi ve tereyağlı baklavadan oluşuyor.

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