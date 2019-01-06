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Yaşam

Üç bölgeyi Karadeniz'e bağlayan yol kapandı

Çorum-Samsun istikameti tipi nedeniyle ulaşıma kapandı

06 Ocak 2019 23:58

Elvan Yılmaz

Çorum’da gün boyu etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Ege, Akdeniz ve İç Anadolu Bölgelerini Karadeniz’e bağlayan yol kapandı.

Türkiye’nin en önemli yol geçiş güzergâhları arasında yer alan Çorum-Samsun istikameti Hasanzahir bölgesinde yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Mahsur kalan araçlar nedeniyle yolda uzun kuyruklar oluştu.

Sürücüler yolun açılmasını beklerken, karayolları ekipleri yollarda kar temizleme ve tuzlama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Samsun Valiliği uyardı

Samsun Valiliği, Kavak ilçesi Çakallı mevkii arasında kar yağışı nedeniyle sürücülerin kış lastiksiz yola çıkmamaları ve araçlarında zincir bulundurmaları konusunda uyarı yaptı.

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