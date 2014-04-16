Üç bin dolarlık hediye şarap koltuktan etti

Üç yıl önce Australian Water Holdins yöneticisi Nick Di Girolamo’nun hediye ettiği 3 bin dolarlık şarap Yeni Güney Galler eyaletinin Liberal Partili Başbakanı Barry O'Farrell’i koltuğundan etti.

Girolamo ile 28 saniyelik telefon konuşmasını hatırlamadığını ifade edin O'Farrell, ancak şarap için yazılan teşekkür yazısının kendi el yazısı olduğunu kabul etti. O'Farrell, “Teşekkür notundaki imzamı kabul ediyorum, sorumluluk ve mesuliyete inanan birisi olarak hareketlerimin sonuçlarına katlanmayı kabul ediyorum'' dedi.

Avustralya Bağımsız Yolsuzluk Komisyonu, ortaya çıkan el yazısı teşekkür notundan sonra Başbakan O'farrell'ı daha fazla delil için yeniden ifade vermeye çağırdı.

O'Farrell'a hediye edilen 3 bin dolar değerindeki bir şişe şarabın 24 Mayıs 1959 yılında şişelendiği, bu tarihin ise O'Farrell'in doğum tarihi olduğu açıklandı. O'Farrell'in istifası gelecek hafta Liberal Parti tarafından değerlendirilecek.

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyalet parlamentosu, Başbakan Barry O'Farrell önderliğinde 8 Mayıs 2013 tarihinde, Rum, Süryani ve 1915 olayları ile ilgili Ermeni iddialarının tanınmasını eyalet yasama meclisinde kabul edilmişti.

Tasarının kabul edilmesinde önemli rol oynayan Başbakan O'Farrell, Avustralyalı Türkler tarafından protesto edilmişti.

Tasarıya oy veren milletvekillerinin her yıl Çanakkale'de yapılan anzak törenlerine alınmamaları gündeme gelmişti.

Avustralya Türk Savunma İttifakı Başkanı Ertunç, "Bir yıl sonra seçimler var. Atanacak yeni başbakan ile uygun bir zamanda görüşüp kendi tezlerimizi anlatacağız. Umarız yapılan yanlıştan dönerler" dedi.