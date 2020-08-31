Üç baltık ülkesinden Belarus'a yaptırım: Lukaşenko dahil 30 devlet yetkilisine giriş yasağı

Bugün yaptığı basın açıklamasında konuşan Nauseda, "Rejim ile toplum arasında barışçıl bir diyaloğa ve anlaşmaya ihtiyacımız olduğunu söyledik. Ancak görüyoruz ki rejim buna henüz hazır değil. Bu noktada ilerlememiz ve diğer ülkelere bir örnek göstermemiz gerektiğini görüyoruz." dedi.