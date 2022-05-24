Üç bakanlık kira artışları için toplanıyor

<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>Kira artışlarıyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı <strong>Murat Kurum</strong> başkanlığında bugün saat 19.00’da bir toplantı yapılacak.</p>\n<p>Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'ndan üst düzeyde temsilcilere katılacak.</p>\n<p> </p>\n<hr />\n<p><strong>TIKLAYIN - <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/fahis-kiralara-karsi-bolgesel-sinirlama-ve-kiralama-amaciyla-konut-uretimi-formulleri-masada,1036038" target="_blank" rel="noopener">Fahiş kiralara karşı bölgesel sınırlama ve kiralama amacıyla konut üretimi formülleri masada</a></strong></p>\n<p><strong>TIKLAYIN - </strong><a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/3-bakanlik-devrede-kira-fiyatlari-icin-masada-hangi-formul-var,1035719" target="_blank" rel="noopener"><strong>3 bakanlık devrede; kira fiyatları için masada hangi formül var?</strong></a></p>\n<p> </p>\n</body>\n</html>