T24 LogoT24 Logo
Gündem

Üç bakanlıkta yeni atama ve görevden alma

Soma faciasının ardından dikkatlerin üzerine çekildiği Çalışma ve Enerji Bakanlığı'nda iki kritik görevde değişim yaşandı

28 Mayıs 2014 13:11

Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanlıklarına ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkan Yardımcılıklarına Murat Yazıcı ile Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürü Cevdet Ceylan atandı.

Başbakanlık Müşaviri Fatih Acar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcisi olarak yer aldığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden alındı.

Türkiye İş Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Adnan Yıldırım'ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınmasına karar verildi.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdür Yardımcılığına Oğuz Bayram atandı.

Türkiye Elektromekanik Sanayi Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Fevzi Karamustafaoğlu, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınırken, Karamustafaoğlu'ndan boşalan Genel Müdür Yardımcılığına ve boş bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Ahmet Sedat Önal getirildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müşavirliğine Tunç Sabuncu'nun ataması yapıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Kutlu'nun da bu görevinden alınmasına karar verildi.

Öte yandan, iş müfettişliği yeterlik sınavında başarı gösteren iş müfettiş yardımcıları açık bulunan iş müfettişliği kadrolarına atandı.

ETİKETLER

bakanlıklarçalışma bakanlığıenerji bakanlığısomagörevden almayeni atamaankara

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24