Üç bakanlıkta yeni atama ve görevden alma

Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanlıklarına ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkan Yardımcılıklarına Murat Yazıcı ile Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürü Cevdet Ceylan atandı.

Başbakanlık Müşaviri Fatih Acar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcisi olarak yer aldığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden alındı.

Türkiye İş Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Adnan Yıldırım'ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınmasına karar verildi.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdür Yardımcılığına Oğuz Bayram atandı.

Türkiye Elektromekanik Sanayi Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Fevzi Karamustafaoğlu, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınırken, Karamustafaoğlu'ndan boşalan Genel Müdür Yardımcılığına ve boş bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Ahmet Sedat Önal getirildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müşavirliğine Tunç Sabuncu'nun ataması yapıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Kutlu'nun da bu görevinden alınmasına karar verildi.

Öte yandan, iş müfettişliği yeterlik sınavında başarı gösteren iş müfettiş yardımcıları açık bulunan iş müfettişliği kadrolarına atandı.