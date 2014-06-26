Üç ayda ikinci kez bıçaklanarak öldü

3 ay önce bıçakla yaralanma sonucu tedavi gördüğü hastaneden kısa süre önce taburcu olan İsmail G., Bursa'nın Gemlik İlçesi'nde tartıştığı Metin A. tarafından bıçaklanarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, gece Gemlik Balıkpazarı 1. nolu Caddede meydana geldi.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı Metin A. tarafından bıçaklandı.

Kanlar içerisinde kalan İsmail G., çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Duruma ağır olan ve Bursa Devlet Hastanesi'ne sevk edilen İsmail G., doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

Polis, bir şiir kitabı da bulunan İsmail G.'nin katil zanlısı olarak Metin A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.