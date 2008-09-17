Üç ayda bitti

Çift, önceki gün ayrılık kararı aldı. Özcan Deniz ile "Yaprak Dökümü" dizisinin Necla'sı Fahriye Evcen'in aşkları kısa sürdü. Üç aydır beraber olan çiftin, önceki gün karşılıklı konuşarak ayrılma kararı aldığı, ayrılık nedeninin ise Evcen'in kıskançlığı olduğu öğrenildi. İddialara göre ilişki, "Aşk Yakar" adlı yeni bir dizinin çekimlerine başlayan Özcan Deniz'in Fahriye Evcen'e yeterince zaman ayıramaması, bu kopukluğun ise genç oyuncunun kıskançlıklarını iyice körüklemesi nedeniyle çıkmaza girdi. ve sonunda çift, "Bu şekilde devam edemeyiz, birbirimizi daha fazla kırmadan bitirelim" diyerek dostça yollarını ayırdı.



