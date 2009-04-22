Üç ayda 62 bin trafik kazası yaşandı

Türkiye'de 2009 yılının ilk 3 ayında 62 bin 685 trafik kazası meydana geldiği, bu kazaların 555 kişinin ölümüne, 30 bin 75 kişinin yaralanmasına neden olduğu bildirildi.



AA muhabirinin Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı'ndan aldığı bilgiye göre, 2009 yılının ocak, şubat ve mart aylarında 444'ü ölümlü, 17 bin 102'si yaralamalı, 45 bin 139'u da maddi hasarlı olmak üzere toplam 62 bin 685 trafik kazası meydana geldi.



50 bin 609'u yerleşim yerinde, 12 bin 76'sı ise yerleşim yeri dışında meydana gelen kazalarda, toplam 555 kişi yaşamını yitirdi, 30 bin 75 kişi yaralandı, 183 milyon 608 bin 258 TL tutarından da maddi hasar meydana geldi.



Yılın ilk üç ayında ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarına karışan araçlar arasında 14 bin 639 otomobil, 4 bin 563 kamyonet, 2 bin 622 motosiklet, bin 618 kamyon, bin 383 minibüs, bin 117 otobüs, 565 çekici, 563 motorlu bisiklet, 303 bisiklet, 220 arazi taşıtı, 114 traktör, 59 ambulans bulunuyor.



En çok kaza İstanbul’da



Bu yılın ilk 3 ayının trafik bilançosuna göre, ölümlü, yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazalarının en fazla yaşandığı illerin başında İstanbul, Ankara ve İzmir geliyor.



İstanbul'da bu yılın ilk 3 ayında yaşanan 13 bin 242 trafik kazasında 54 kişi yaşamını yitirirken, 3 bin 789 kişi yaralandı. Ankara'da 8 bin 694 kazada 38 kişi öldü, 2 bin 615 kişi yaralandı. Kaza sayısı açısından üçüncü sırada yer alan İzmir'de ise bu süreçte meydana gelen 5 bin 192 kazada 18 kişi hayatını kaybetti, yaralanan bin 700 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.



3 aylık sürede trafik kazasının en az görüldüğü iller arasında ise Ardahan ve Tunceli ilk sıralarda yer aldı. Ardahan'da bu sürede meydana gelen 29 kazada 7, Tunceli'de meydana gelen 36 kazada ise 10 kişi yaralanırken, iki ilde kaza sonucu ölen olmadı.



Çanakkale, Hakkari, Kars, Kırşehir, Muş, Rize, Siirt, Sinop, Bayburt, Batman, Bartın ve Iğdır da kazalarda ölüm olaylarının yaşanmadığı diğer iller arasında yer alıyor.

