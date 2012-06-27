Üç Avatar filmi daha geliyor!

Ünlü yönetmen James Cameron üç boyutlu yapıtlara yeni bir soluk getiren son filmi Avatar’ın devamı için çalışmalara başlıyor.

Sigourney Weaver’ın yaptığı açıklamaya göre tamamı tek seferde gerçekleştirilecek üç filmin çekimlerine sonbahar aylarında başlanacak ve Weaver her üç filmde de rol alacak. Weaver filmlerin çekimlerinin ne kadar süreceği ve filmde ne şekilde rol alacağı ile ilgili net bir bilgisinin olmadığını da belirtti.

İkinci filmin 2014’e yetişmesinin pek mümkün olmadığını söyleyen yapımcı Jon Landau’ya göre en erken tarih 2015.