T24 LogoT24 Logo
Yaşam

3 Amerikalı'dan 1'i dünya dışı varlıklara inanıyor!

Uzaylılar saldırırsa ABD’nin 5’te biri ‘Hulk’u çağıracak

29 Haziran 2012 17:04

Amerikalıların üçte birinden fazlasının dünya dışı varlıklara inandığı belirlendi.

“National Geographic” TV’nin yaptığı kamuoyu yoklaması, ABD’lilerin yüzde 36’sının (80 milyon kişi) dünya dışı varlıklara inandığını gösterdi. ABD’lilerin yüzde 71’i “uzaylıların” var olma ihtimalinin süper kahramanlardan daha fazla olduğunu düşünüyor. Yoklama, Dünya’ya saldırı halinde ise ABD’lilerin yüzde 21’inin Hulk, yüzde 12’sinin Batman’i ve yüzde 8’inin Örümcek Adam’ı yardıma çağıracağını ortaya koydu. Araştırmaya 1114 kişi katıldı.

ETİKETLER

Amerikadünya dışıvarlık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24