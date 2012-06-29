3 Amerikalı'dan 1'i dünya dışı varlıklara inanıyor!

Amerikalıların üçte birinden fazlasının dünya dışı varlıklara inandığı belirlendi.

“National Geographic” TV’nin yaptığı kamuoyu yoklaması, ABD’lilerin yüzde 36’sının (80 milyon kişi) dünya dışı varlıklara inandığını gösterdi. ABD’lilerin yüzde 71’i “uzaylıların” var olma ihtimalinin süper kahramanlardan daha fazla olduğunu düşünüyor. Yoklama, Dünya’ya saldırı halinde ise ABD’lilerin yüzde 21’inin Hulk, yüzde 12’sinin Batman’i ve yüzde 8’inin Örümcek Adam’ı yardıma çağıracağını ortaya koydu. Araştırmaya 1114 kişi katıldı.