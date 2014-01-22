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Yaşam

Araçlarının üzerine otomobil düşen 3 akademisyen yaşamını yitirdi

Kıbrıs'ta bir trafik kazasında kullandıkları aracın üzerlerine otomobil düşen akademisyenler yaşamlarını yitirdi

22 Ocak 2014 08:42

KKTC’de üzerlerine bir otomobil düşen araçta bulunan 4 akademisyenden 3’ü hayatını kaybetti. 

34 yaşındaki Çiğdem Altınfincan’ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aracı orta orta refüje çarptı. Havalanan otomobil, karşı şeritte seyir eden bir başka otomobilin üzerine düştü. Araç daha sonra yoldan geçen başka bir araca çarparak durabildi.

Otomobilin tavanına çarptığı araçta bulunan öğretim görevlileri İmge Kozok (27), Ayşe Hadımcı Candemir (30) ve Figen Arkın (38) yaşamını yitirdi. Akademisyen Dilek Yılmaz (34) ise ağır yaralandı.

Akademisyenlerin Lefke Avrupa Üniversitesi’nde görev yaptıkları öğrenildi.

Kazada aralarında Çiğdem Altınfincan’ın da bulunduğu 4 kişi daha yaralandı.

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