Üç adayın performans sırrı!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve AKP adayı Melih Gökçek, CHP'nin adayı Murat Karayalçın ve MHP'nin adayı Mansur Yavaş, yoğun seçim çalışmalarındaki temponun altından farklı yöntemlerle kalkıyor.



Gökçek, "olağan temposunun seçim dönemini aratmayacak hızda olduğu için buna alışkınlığını" dile getirirken, Karayalçın gücünü "seçmenin dokunuşunun sihrine", Yavaş ise "aile birlikteliğine" bağlıyor.



Melih Gökçek, AA muhabirinin sorularını yanıtlarken, yoğun bir propaganda dönemi geçirdiklerini belirterek, belediye başkanlığına yeniden seçilmek için seçmen kitlesiyle sıklıkla bir araya geldiklerini söyledi. "Çok yoğun çalışıyorum. Gün oldu 13 mitinge bile katıldım" diyen Gökçek, düzenli uyuma ve yemek yeme fırsatı yakalayamadığını söyledi.



‘Bu duruma alışığım’



Seçim dönemindeki temposunun kendisinin olağan temposu olduğunu anlatan Gökçek, belediye hizmetlerini yürüttüğü sırada da çalışmasında düşüş olmaması dolayısıyla büyük bir sıkıntı yaşamadığını bildirdi. Gökçek, "Yani olağan tempom seçim dönemini aratmayacak hızda olduğu için bu duruma alışkınım" dedi.



Mitingden mitinge, ziyaretten ziyarete, bir toplantıdan diğerine gittiği sırada yaşadığı koşturmanın içinde sürekli öğün atladığını ifade eden Gökçek, "Simit, çay, ne bulursak onu yiyoruz. Uykuya da hasret kalıyoruz. 5-6 saat ancak uyuyoruz. Ancak seçmen kitlesiyle kurduğumuz sıcak iletişim, pozitif enerji olarak bize yansıyor ve hizmete devam etme adına çalışmaları aralıksız sürdürüyoruz" diye konuştu.



‘Seçmenin dokunuşunun sihri’



CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Karayalçın ise seçim atmosferinin doğurduğu hızlı temponun üstesinden gelmek için "özel bir formülü" olmadığını söyledi.



"Seçmen kitlesinin yüzündeki gülümsemenin, aldığı pozitif elektriğin kendisine enerji olarak geri döndüğünü" anlatan Karayalçın, "Seçmenin dokunuşunun sihiri yetiyor, güç veriyor" dedi.



Düzenli aralıkla yemek yiyemediği gibi, günde 5-6 saatlik uykuyla yetindiğini dile getiren Karayalçın, mitinglerde, ziyaretlerde yedikleri sandviç, simit, çay tarzında bir şeyler yediğini kaydetti.



Bir günde 8-10 miting ve ziyareti gerçekleştirdiklerini ifade eden Karayalçın, "En büyük güçlerinin seçmenin sevgisi ve hizmet etmek adına girdikleri yarışı başarma isteği olduğunu" belirtti.



‘İşin sırrı ailede gizli’



MHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş ise seçim çalışmaları sırasında düzenledikleri çok sayıdaki miting ve ziyaretin yol açtığı yoğun temponun üstesinden, "ailesi sayesinde" geldiğini bildirdi.



Yavaş, "Vakit buldukça ailemle vakit geçiriyorum, yetiyor" dedi.

