UBS'ye göre YTL değer kaybedecek

UBS’in ‘Daha güçlü dolar?’ başlıklı raporuna göre, dolar hem euro hem de aralarında YTL’nin de bulunduğu gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında değer kazanacak.



UBS’in raporuna göre, doların son dönemdeki rallisi, dünyanın kalanındaki zayıflığı yansıtıyor. ABD dışından gelen ekonomik veriler özellikle yaz aylarında çok kötüleşti. Aynı dönemde ABD’den gelen veriler ise beklentilerin ötesine geçti. İşte UBS’in öngörüleri:

KISA VADELİ GÖRÜNÜM: Dolardaki yükseliş yıl sonuna gelmeden durabilir. Bizim araştırma ekibimiz 2008’in ikinci yarısında ekonomik büyümede beklentilerin üzerinde bir düşüş bekliyor. Aynı zamanda genel olarak FED’in faizleri sabit tutacağı beklentisine ters olarak da 50 baz puanlık bir indirim bekliyoruz. Buna uygun olarak doların yıl sonuna kadar yatay bir bantta hareket edeceğini düşünüyoruz.

ORTA VADELİ GÖRÜNÜM: Kısa vadedeki yatay bant beklentilerine karşılık orta vadede doların yeniden yükseleceğini düşünüyoruz. Zayıf global büyüme ve Avrupa’daki sıkılaştırma, doların euro ve paund karşısında değer kazanmasını sağlayacak. 2009 sonunda euro/dolar paritesinin 1.30’a, paund/dolar paritesinin de 1.68’e gelmesini bekliyoruz.

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER: Burada ülkeler arasında önemli farklılıklar oluşacak. Mesela Kore Won’u ile Hindistan Rupee’si büyümeye yönelik endişelerle değer kaybedecek. Brezilya Reali dola karşısındaki değer kazanımlarına son verecek ve önümüzdeki birkaç yılda az da olsa değer yitirecek.

SONUÇ: Genel olarak doların önümüzdeki yıllarda bazı gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında değer kazanmasını bekliyoruz. Özellikle Türkiye, Macaristan ve Güney Afrika gibi yüksek cari açık riski bulunan ülkeleri bu para birimleri içine dahil edebiliriz.