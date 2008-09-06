T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

UBS'ye göre YTL değer kaybedecek

Dünyanın en büyük yatırım bankalarından olan UBS, dolardaki hareketlerle ilgili bir rapor yayımladı. Durum, YTL için iç açıcı değil.

06 Eylül 2008 03:00

UBS’in ‘Daha güçlü dolar?’ başlıklı raporuna göre, dolar hem euro hem de aralarında YTL’nin de bulunduğu gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında değer kazanacak.


UBS’in raporuna göre, doların son dönemdeki rallisi, dünyanın kalanındaki zayıflığı yansıtıyor. ABD dışından gelen ekonomik veriler özellikle yaz aylarında çok kötüleşti. Aynı dönemde ABD’den gelen veriler ise beklentilerin ötesine geçti. İşte UBS’in öngörüleri:

KISA VADELİ GÖRÜNÜM: Dolardaki yükseliş yıl sonuna gelmeden durabilir. Bizim araştırma ekibimiz 2008’in ikinci yarısında ekonomik büyümede beklentilerin üzerinde bir düşüş bekliyor. Aynı zamanda genel olarak FED’in faizleri sabit tutacağı beklentisine ters olarak da 50 baz puanlık bir indirim bekliyoruz. Buna uygun olarak doların yıl sonuna kadar yatay bir bantta hareket edeceğini düşünüyoruz.

 

ORTA VADELİ GÖRÜNÜM: Kısa vadedeki yatay bant beklentilerine karşılık orta vadede doların yeniden yükseleceğini düşünüyoruz. Zayıf global büyüme ve Avrupa’daki sıkılaştırma, doların euro ve paund karşısında değer kazanmasını sağlayacak. 2009 sonunda euro/dolar paritesinin 1.30’a, paund/dolar paritesinin de 1.68’e gelmesini bekliyoruz.

 

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER: Burada ülkeler arasında önemli farklılıklar oluşacak. Mesela Kore Won’u ile Hindistan Rupee’si büyümeye yönelik endişelerle değer kaybedecek. Brezilya Reali dola karşısındaki değer kazanımlarına son verecek ve önümüzdeki birkaç yılda az da olsa değer yitirecek.

 

SONUÇ: Genel olarak doların önümüzdeki yıllarda bazı gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında değer kazanmasını bekliyoruz. Özellikle Türkiye, Macaristan ve Güney Afrika gibi yüksek cari açık riski bulunan ülkeleri bu para birimleri içine dahil edebiliriz.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24