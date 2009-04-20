UBS Brezilya'daki birimini 2.5 milyar dolara sattı

İsviçreli bankacılık devi UBS, Brezilya'daki finansal birimi Banco Pactual'ı 2,5 milyar dolara BTG Investments'a sattı.



İsviçre'nin en büyük bankası UBS'den yapılan açıklamada, riskleri azaltmak ve operasyonları düzene koymak için Banco Pactual'ın 2,5 milyar dolara BTG Investments'a satıldığı, satış işleminin "küçük bir kayıpla" sonuçlanacağı bildirildi.



Satış işleminin yıl ortasında tamamlanmasının beklendiği belirtilen açıklamada, "Brezilya'daki ticari faaliyetinin satışı, UBS'nin risk görünümünü azaltmayı sürdürme, bilançosunu güçlendirme ve ticari faaliyetlerine odaklanmayı keskinleştirme politikasına uygun. UBS, bu satış işlemi sonucu diğer ticari faaliyetlerinde bozulma beklemiyor" denildi.



UBS, 2006 yılında Banco Pactual'ı BTG Investments'dan 2,5 milyar dolara satın almıştı.



Küresel finansal kriz nedeniyle geçen yıl milyarlarca dolar zarar eden UBS, geçen hafta 8,700 personeli işten çıkaracağını açıklamıştı.



