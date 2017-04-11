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Uber’den referandum için ücretsiz servis

16 Nisan'da her biri 30'ar liraya kadar 2 yolculuk ücretsiz olacak

11 Nisan 2017 19:18

İnternet üzerinden sürücülü araç kiralama hizmeti veren Uber, 16 Nisan'da yapılacak referandumda müşterilerini sandıklara ücretsiz ulaştıracak.

Sadece İstanbul’da geçerli olacak kampanya kapsamında Uber kullanıcıları, ‘REFERANDUM’ promosyon kodunu hesaplarına tanımlamalarının ardından oy kullanacakları sandıklara ücretsiz bir şekilde gidecek. 

Sadece uberXL ile yapılan yolculuklarda geçerli olacak kampanya kapsamında, 16 Nisan'da 05:00-23:59 saatleri arasında her biri 30'ar liraya kadar 2 yolculuk ücretsiz olacak.

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