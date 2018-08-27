Uber'den bisiklet ve elektrikli scooter hamlesi

Uber bundan sonra arabalardansa elektrikli scooter ve bisiklet kiralama işlerine odaklanacağını açıkladı. Şirket kârını azaltma ihtimaline rağmen "uzun vadeli faydası" nedeniyle bu yönde adım atacak.

Uber'in patronu Dara Khosrowshahi, şehir merkezinde bireysel taşımacılığın daha uygun olduğunu, gelecekte insanların daha sık ama daha kısa ulaşım ihtiyacı olacağını öngördüklerini söyledi.

Financial Times'a konuşan Khosrowshahi, "İş çıkışında bir tonluk bir metal yığınının bir kişiyi 10 blok öteye taşıması verimsiz" dedi ve ekledi:

"Bu kısa vadede bizim için kârlı olmayabilir ama uzun vadede stratejik olarak bu yönde ilerlemek istiyoruz."

Uber geçen yıl bazı bisiklet şirketlerine yatırım yapmıştı.

Satın aldığı Jump elektrikli bisiklet kiralama ağı ABD'de aralarında New York ve Washington'ın da bulunduğu sekiz kentte hizmet veriyor. Şirket yakında Almanya'nın başkenti Berlin'de de bisiklet kiralayacak.

Uber elektrikli scooter şirketi Lime ile kurduğu ortaklığın yanı sıra kamu ve yük taşımacılığı gibi sektörlerde de anlaşmalar yapıyor.

Khosrowshahi Uber'in bir bisiklet yolculuğundan, araç yolculuğuna kıyasla daha az para kazandığını kabul etse de yolcuların uygulamayı daha sık kullanmasıyla bu durumun dengeleneceğini belirtti:

"Kısa vadeli yüksek kârı uzun vadeli yüksek etkileşime tercih ediyoruz."

Uber sürücülerinin bu planlardan zarar görme ihtimalinin bulunduğunu söyleyen Khosrowshahi ancak uzun vadede daha uzun yolculuklar yapacakları için kârlarının artacağını anlattı.

Şirket geçen yıl 4,5 milyar dolar zarar etti. Uber'in halka açılması öncesinde şirketin finansal tablolarını düzeltmesi yönünde bir baskı bulunuyor.

Şirketin otomobillerle ulaştırma işinden kârı artsa da bisiklet ve gıda dağıtımı gibi alanlarda yaptıkları yatırımlar nedeniyle harcamaları da hızla artıyor.

Uber bazı ülkelerde de yasal düzenlemeler nedeniyle sorunlar yaşıyor. Bu ay New York, Uber'e verdiği lisansları kısıtlayacağını açıklamıştı. Şirketin Türkiye'deki faaliyetleri de bu yıl yasaklanmıştı.