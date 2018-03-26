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UBER SÜRÜCÜSÜ ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Haber: Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL DHA İstinye'den Atatürk Havalimanı'na gitmek için Uber aracıyla seyahat eden Birgül Ekinci'nin darp edilmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan sürücü M

26 Mart 2018 01:45

Haber: Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL DHA
İstinye\'den Atatürk Havalimanı\'na gitmek için Uber aracıyla seyahat eden Birgül Ekinci\'nin darp edilmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan sürücü M.Ü (24) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sivil trafik polislerince gözaltına alınan M.Ü., işlemleri için Kanarya Polis Merkezine teslim edildi. Buradaki ifade işlemleri tamamlanan M.Ü. çıkarıldığı Küçükçekmece Adliyesi\'nde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Görüntü Dökümü:
-Emniyetten çıkışı
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