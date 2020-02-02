Uber, koronavirüs şüphesiyle 240 müşterisinin hesabını askıya aldı

İnternet üzerinden taksi hizmeti veren şirket Uber, Meksika'da Koronavirüs şüphesiyle 240 müşterisinin hesabını askıya aldığını duyurdu.

Euronews'in haberine göre, Koronavirüsün Çin dışında diğer ülkelerde de görülmesinin ardından harekete geçen Mexico City Sağlık Müdürlüğü, her gün onlarca insanla temasa geçen taksi şoförleri hakkında bilgi almak için bir çalışma başlattı.

Yetkililer Uber ile yapılan görüşmeler sonrası ocak ayında Koronavirüs taşıdığından şüphelenilen Çinli bir turisti aracına alan 2 Uber şoförü tespit etti. Sağlık görevlilerinin durumu Uber yetkililerine bildirmesinden sonra, şirket bu iki araca bindiği tespit edilen 240 müşterisinin hesabını askıya aldığını duyurdu.

Söz konusu Çinli turistin Meksika'ya gezi amacıyla geldiği ve daha sonra ülkeyi terk ettiği bildirildi. Yaklaşık 10 gündür karantinaya alınan iki taksici ve 240 müşterininse şimdiye kadar hastalık belirtisi göstermediği açıklandı.