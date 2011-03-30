-UATTARA GÜÇLERİ İLERLİYOR GBAGBO ATEŞKES İSTİYOR ABİDJAN/WASHİNGTON (A.A) - 30.03.2011 - Siyasi krizin çözülmediği Fildişi Kıyısı'nda uluslararası toplumun devlet başkanlığı seçiminin galibi olarak tanıdığı Alassane Uattara'ya bağlı güçlerin ülkenin güneyine doğru hızla ilerlemesi karşısında, koltuğunu bırakmayan Devlet Başkanı Laurent Gbagbo, "hemen ateşkes ilan edilmesini" istedi. Gbagbo hükümetinin sözcüsü Ahua Don Mello, AFP'ye yaptığı açıklamada, "Hemen bir ateşkesin ilan edilmesini ve Afrika Birliğinin üst düzey temsilcisinin arabuluculuğuyla bir diyalog başlatılmasını istiyoruz" dedi. Mello, şöyle devam etti: "Afrika Birliği çerçevesinde Etiyopya'nın başkenti ve aynı zamanda Birliğin merkezi olan Addis Abeba'da 4-6 Nisan arasında bir görüşmeye davet edildik. Daha cevap vermedik, ama bir diyalog başlatma fırsatını geri çevirmek için hiçbir neden yok." Öte yandan, Gbagbo'ya bağlı güçlerin komutanı General Filip Mangu, yaptığı yazılı açıklamada, yeni silah altına alınmaların bugün başlayacağını belirtti. Geçen hafta, binlerce genç, Gbagbo tarafının çağrısı üzerine askere yazılmıştı. -OBAMA: "GBAGBO 'SERSERİLERİ' KULLANIYOR"- ABD'nin başkenti Washington'da ise Başkan Barack Obama, Amerikan Kanalı NBC'ye yaptığı açıklamada, Gbagbo'yu, yasa dışı olarak iktidara tutunabilmek için "serserileri" kullanmakla suçladı. Obama yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: "Fildişi Kıyısı'ndaki durum şu: Bir adam (Gbagbo), seçimleri kaybetti. Kendisi de uluslararası gözlemciler de herkes, bu adamın seçimleri kaybettiğini biliyor, ama o şimdi, iktidara tutunabilmek amacıyla 'serserileri' kullanıp ülkenin meşru Devlet Başkanı Alassane Uattara'yı ve muhalifleri yıldırmak istiyor. Bu adamı tecrit etmek ve iktidarı bırakmasını sağlamak amacıyla Afrika ülkeleri ve Fildişi Kıyısı'na komşu ülkelerle birlikte bir dizi siyasi baskı uyguluyoruz." Obama, ABD'nin Gbagbo'yu iktidardan uzaklaştırmak için elinin altında bir sürü imkan bulunduğunu, ancak bunun mutlaka askeri yönteme başvuracağı anlamına gelmediğini belirtti. Fildişi Kıyısı'nda 28 Kasımda yapılan devlet başkanlığı seçiminin galibi olarak Uattara açıklanmasına rağmen, Gbagbo görevi bırakmamakta ısrar ediyor.