T24 LogoT24 Logo
Dünya

UAÖ: "KADDAFİ KARŞITLARI KAYIP" NEW YORK (A.A)

29 Mart 2011 12:01

-UAÖ: "KADDAFİ KARŞITLARI KAYIP" NEW YORK (A.A) - 29.03.2011 - Uluslararası Af Örgütü, "Libya'da muhalif hareketi bastırmak için gösterilen organize çaba çerçevesinde gazetecilerden reşit olmayan göstericilere kadar Libya lideri Muammer Kaddafi karşıtlarının kaybolduğunu" bildirdi.  Örgüt, Libya'daki çalışanlarının, ülkenin doğusunda 30 kişinin kaybolduğunu belgelediklerini, bu kişilerin, Kaddafi'ye bağlı güçler tarafından Libya'nın batısına götürüldüklerinden endişe edildiğini açıkladı.   Kaybolanlar arasında, internette Kaddafi yönetiminin işlediği insan hakları ihlallerini eleştiren makaleler yayımlayan ve 14 Ocak'ta istihbarat yetkililerince tutuklanan albay Adil Abdullah El Gehani'nin de bulunduğu belirtildi.     Örgüt ayrıca, internette barışçıl gösteriler çağrısında bulunduktan sonra İç Güvenlik Ajansı üyeleri tarafından 2 Şubat'ta tutuklanan Ali Abdülunis El Mansuri, internet siteleriyle Facebook'taki sayfasında demokratik reform çağrısında bulunan ve 16 Şubat'ta sivil giyimli istihbarat yetkilileri tarafından evinden alınan, Cerene gazetesinin eski muhabiri Muhammed Musbeh Soheym'in kayıplar arasında yer aldığını bildirdi.  Kayıp Libyalılar arasında 14 ve 16 yaşlarında 4 erkek çocuğunun da bulunduğu ifade edildi. BM insan hakları uzmanlarının oluşturduğu bir çalışma grubu da Libya'da son aylarda yüzlerce kişinin kaybolduğunu bildirmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24