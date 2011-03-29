-UAÖ: "KADDAFİ KARŞITLARI KAYIP" NEW YORK (A.A) - 29.03.2011 - Uluslararası Af Örgütü, "Libya'da muhalif hareketi bastırmak için gösterilen organize çaba çerçevesinde gazetecilerden reşit olmayan göstericilere kadar Libya lideri Muammer Kaddafi karşıtlarının kaybolduğunu" bildirdi. Örgüt, Libya'daki çalışanlarının, ülkenin doğusunda 30 kişinin kaybolduğunu belgelediklerini, bu kişilerin, Kaddafi'ye bağlı güçler tarafından Libya'nın batısına götürüldüklerinden endişe edildiğini açıkladı. Kaybolanlar arasında, internette Kaddafi yönetiminin işlediği insan hakları ihlallerini eleştiren makaleler yayımlayan ve 14 Ocak'ta istihbarat yetkililerince tutuklanan albay Adil Abdullah El Gehani'nin de bulunduğu belirtildi. Örgüt ayrıca, internette barışçıl gösteriler çağrısında bulunduktan sonra İç Güvenlik Ajansı üyeleri tarafından 2 Şubat'ta tutuklanan Ali Abdülunis El Mansuri, internet siteleriyle Facebook'taki sayfasında demokratik reform çağrısında bulunan ve 16 Şubat'ta sivil giyimli istihbarat yetkilileri tarafından evinden alınan, Cerene gazetesinin eski muhabiri Muhammed Musbeh Soheym'in kayıplar arasında yer aldığını bildirdi. Kayıp Libyalılar arasında 14 ve 16 yaşlarında 4 erkek çocuğunun da bulunduğu ifade edildi. BM insan hakları uzmanlarının oluşturduğu bir çalışma grubu da Libya'da son aylarda yüzlerce kişinin kaybolduğunu bildirmişti.