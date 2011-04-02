-UAEK'DEN JAPONYA'YA İKİ UZMAN VİYANA (A.A) - 02.04.2011 - Uluslararası Atom Enerji Kurumu (UAEK), zarar gören Fukuşima nükleer santralindeki reaktörlerin durumuyla ilgili ilk elden bilgi almak için Japonya'ya iki uzman göndereceğini bildirdi. Merkezi Viyana'da bulunan UAEK'nin internet sitesinde dün gece yayımlanan açıklamaya göre, iki reaktör uzmanı Japon yetkililerle 4 Nisan'dan itibaren görüşmeler yapacak. Atomun barışçı ve güvenli kullanımı konusunda geniş yetkileri bulunan ve halen Japonya'da radyasyon düzeyini izlemek üzere uzmanları olan UAEK, "Japon hükümetiyle varılan anlaşma uyarınca iki reaktör uzmanının bu ülkeye gönderileceğini" açıkladı. Japonya'da 11 Marttaki şiddetli deprem ve tsunamide zarar gören Fukuşima Daiçi nükleer santralindeki 2 nolu reaktörden bugün Büyük Okyanus'a yüksek oranda radyasyonlu su aktığı bildirilmişti.