T24 LogoT24 Logo
Dünya

UAEK TOPLANTISINDA SURİYE TARTIŞILIYOR VİYANA (A.A)

03 Aralık 2010 14:59

-UAEK TOPLANTISINDA SURİYE TARTIŞILIYOR VİYANA (A.A) - 03.12.2010 - Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK)yönetim kurulu olağan toplantısının bugünkü oturumunda, Suriye'nin nükleer programı tartışmaya açıldı. UAEK Başkanı Yukiya Amano'nun geçen hafta üye ülkelerin heyet başkanlarına sunduğu raporunda Suriye'nin nükleer programına ilişkin yaptığı değerlendirmenin, bugünkü oturumda tartışmaya açıldığını belirten diplomatik kaynaklar, üye ülkelerin heyet başkanlarının rapora ilişkin görüşlerini başvuru sırasına göre sözlü olarak beyan edeceklerini bildirdiler. Amano, hazırladığı son raporunda Suriye yönetimiyle "açıklığa kavuşturulması gereken sorunları görüşmek üzere, bir yol haritası üzerinde anlaşma sağlandığına" işaret etmiş ancak Suriye yönetiminin bazı tesislere "Askeri bölge olduğu gerekçesiyle" UAEK müfettişlerini sokmadığını bildirmişti. Amano'nun raporunda, Suriye'nin Dair Alzour bölgesindeki nükleer tesiste uranyum kalıntıları bulunduğu ve bu kalıntıların kaynağının açıklığa kavuşturulamadığı da belirtiliyor. Dair Alzour tesisinin 2007 yılında İsrail tarafından bombalandığını belirten Suriye, "yıkıntılar arasında saptanan uranyum parçacıklarının, saldırı sırasında kullanılan uranyum kaplı bombalardan bulaştığını" ileri sürüyor. Bu arada Amano bir önceki raporunda, Suriye'nin yanısıra İsrail'e de çağrıda bulunarak Dair Alzour bölgesindeki nükleer tesiste bulunan uranyum kalıntılarının kaynağını saptamak üzere, ellerindeki bilgi ve belgeleri kuruma vermelerini istemişti. İsrail ise Amano'nun ve UAEK yönetim kurulu üyesi birçok ülkenin bu çağrılarına bugüne kadar tatmin edici bir yanıt vermedi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24