-UAEK TOPLANTISINDA SURİYE TARTIŞILIYOR VİYANA (A.A) - 03.12.2010 - Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK)yönetim kurulu olağan toplantısının bugünkü oturumunda, Suriye'nin nükleer programı tartışmaya açıldı. UAEK Başkanı Yukiya Amano'nun geçen hafta üye ülkelerin heyet başkanlarına sunduğu raporunda Suriye'nin nükleer programına ilişkin yaptığı değerlendirmenin, bugünkü oturumda tartışmaya açıldığını belirten diplomatik kaynaklar, üye ülkelerin heyet başkanlarının rapora ilişkin görüşlerini başvuru sırasına göre sözlü olarak beyan edeceklerini bildirdiler. Amano, hazırladığı son raporunda Suriye yönetimiyle "açıklığa kavuşturulması gereken sorunları görüşmek üzere, bir yol haritası üzerinde anlaşma sağlandığına" işaret etmiş ancak Suriye yönetiminin bazı tesislere "Askeri bölge olduğu gerekçesiyle" UAEK müfettişlerini sokmadığını bildirmişti. Amano'nun raporunda, Suriye'nin Dair Alzour bölgesindeki nükleer tesiste uranyum kalıntıları bulunduğu ve bu kalıntıların kaynağının açıklığa kavuşturulamadığı da belirtiliyor. Dair Alzour tesisinin 2007 yılında İsrail tarafından bombalandığını belirten Suriye, "yıkıntılar arasında saptanan uranyum parçacıklarının, saldırı sırasında kullanılan uranyum kaplı bombalardan bulaştığını" ileri sürüyor. Bu arada Amano bir önceki raporunda, Suriye'nin yanısıra İsrail'e de çağrıda bulunarak Dair Alzour bölgesindeki nükleer tesiste bulunan uranyum kalıntılarının kaynağını saptamak üzere, ellerindeki bilgi ve belgeleri kuruma vermelerini istemişti. İsrail ise Amano'nun ve UAEK yönetim kurulu üyesi birçok ülkenin bu çağrılarına bugüne kadar tatmin edici bir yanıt vermedi.