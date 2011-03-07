-UAEK, İRAN'A "ŞEFFAF İŞBİRLİĞİ" ÇAĞRISINI YİNELEDİ VİYANA (A.A) - 07.03.2011 - Ali H.Yurtsever - Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) başkanı Yukiya Amano, İran'ın "nükleer silah programı olduğunu iddia etmediklerini" söyledi. İran'ın nükleer programına ilişkin hazırladığı son raporda "programın nükleer silah boyutu olabileceği iddiaları konusunda yeni bilgiler edindiklerini" anımsatan Amano, "İran'ın nükleer silah programı olduğunu söylemediklerini" kaydetti. Amano, bu bilgileri hangi kaynaklardan veya ülkelerden elde ettiklerini açıklamak istemedi. Kurumun Viyana'daki merkezinde bugün başlayan yönetim kurulu olağan toplantısının ilk oturumunun ardından basına açıklama yapan Amano, İran'ın nükleer programına ilişkin bazı endişelerin giderilebilmesi için İran yönetiminin UAEK ile şeffaf işbirliği yapması gerektiğini bildirdi. Amano, İran'ın nükleer programına ilişkin hazırladığı ve 25 şubat'ta yönetim kurulu üyesi 35 ülkenin heyet başkanlarına gönderdiği raporda, UAEK'nın, "İran'ın şu andaki nükleer faaliyetlerinin, füzeler için nükleer başlık geliştirilmesi amacı taşıyabileceğine dair kaygısının sürdüğünü" bildirmişti. Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşmasına (NPT) taraf olmasına rağmen nükleer tesislerinde ani denetimleri öngören NPT ek protokolünü onaylamamakta ısrar eden İran, bu nedenle UAEK ve yönetim kurulu üyesi ülkelerle "güven sorunu" yaşıyor. Amano İran'ın nükleer programına ilişkin son raporunu bugünkü yönetim kurulu toplantısının açılış oturumunda sözlü olarak üye ülkelere sundu. UAEK kaynakları yönetim kurulu üyesi 35 ülkenin heyet başkanlarının başvuru sırasına göre rapor hakkında sözlü beyanlarda bulunacaklarını bildirdi. Toplantının 11 Mart cuma günü sona ermesi öngörülüyor.