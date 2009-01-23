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Kültür-Sanat

U2'nun albüm kapağı çalıntı iddiası ortalığı karıştırdı

U2'nun çıkardığı son albümünün kapağında Amerikalı bir müzisyeninkinden 'ilham aldığı' iddiaları ortalığı karıştırdı.

23 Ocak 2009 02:00

İrlandalı rock grubu U2'nun çıkardığı son albümünün kapağında Amerikalı bir müzisyeninkinden 'ilham aldığı' iddiaları ortalığı karıştırdı.

Japon fotoğrafçı Hiroshi Sugimoto'nun tasarladığı albüm kapağının Taylor Dupree'nin Specification Fifteen isimli albümününkiyle benzerlik göstermesi, U2'nun hırsızlıkla suçlanmasına neden oldu.

No Line On The Horizon isimli albümünde kullanılan siyah beyaz fotoğrafın çok benzeri, 2006 yılında elektronik müzik yapan Richard Chartier'le ortak bir çalışma yapan New Yorklu Taylor Deupree'nin albümünde de kullanılmıştı.

Deupree, "Evet kesinlikle benziyor. Keşke albüm kapakları hazırlanmadan önce biraz araştırma yapılsa... Biz bunu iki yıl önceki albümde kullandık." açıklamasında bulundu.

"Fotoğrafların her ikisi de Japon fotoğrafçı Hiroshi Sugimoto'ya ait. 'Specification Fifteen' albümümüz tamamıyla Hiroshi'nin Washington'daki Hirshhorn Müzesi'nde sergilenen retrospektifine ait. İnsanlar, U2'nun albüm kapağına bakmadan önce bizimkine bir göz atsınlar".










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