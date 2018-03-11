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Spor

U23 Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası sona erdi

ERZURUM / DHA Bu yıl Erzurum Büyükşehir Belediyesi Sponsorluğunda düzenlenen 23 yaş altı Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası bugün yapılan finallerle sona erdi

11 Mart 2018 17:37

ERZURUM / DHA

Bu yıl Erzurum Büyükşehir Belediyesi Sponsorluğunda düzenlenen 23 yaş altı Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası bugün yapılan finallerle sona erdi. 45 İlden 411 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada 4. gün müsabakaları yine büyük bir çekişmeye sahne oldu. Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Salonu\'nda düzenlenen şampiyona 4. gün müsabakalarıyla son bulurken bugün alınan sonuçlar şöyle: 
57kg\'da
1. Bekir Şahin
2. Ali Gürsoy
3. Enes Sağlam
3. Duhan Hançerli

70kg\'da
1. Enes Uslu
2. Samet Ak
3. Cüneyt Budak
3. Hasan Kaya

97kg\'da
1. Feyzullah Aktürk
2. İbrahim Çiftçi
3. Y. Emre Dede
3. Abdulrefik Öner

125kg\'da
1. Hüseyin Civelek
2. M. Aybars Karabulut
3. Aykut Işık
3. Çağrı Çiğdem

U23 SERBEST STİLL TÜRKİYE ŞAMPİYONASI KULÜP KLASMANI
1.KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BLD. 148 PUAN
2.ANKARA TEDAŞ SK. 135 PUAN
3.İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BLD. 120 PUAN

EN CENTİLMEN ANTRENÖR
Adem Akbulut
EN CENTİLMEN SPORCU
Yunus Coşkun
EN TEKNİK SPORCU
Utku Doğan

Türkiye Güreş Federasyonu Asbaşkanı Ünsal Kıraç, 23 yaş altı serbest güreş şampiyonasında sporcuların ortaya koyduğu performanstan son derece memnun kaldıklarını belirterek, \"Burada mindere çıkan sporcular önümüzdeki 7-8 yılda başta olimpiyatlar olmak üzere ülkemizi önemli şampiyonalarda temsil etmeye aday sporcular. 4 gün boyunca tüm sporcularımızın performansını yakından gördük. Hepsinin performansları en üst seviyedeydi. Tüm güreşçilerimiz kendilerine yakışır şekilde mücadele ettiler. Hepsini kutluyor başarılarının devamını diliyorum\" şeklinde konuştu.
Federasyon başkanı Musa Aydın\'ın sağlık durumu hakkında da bilgi veren Kıraç, \"Başkanımız Musa Aydın\'ın kapalı olan bir kalp damarı yapılan anjiyo ile açılarak stent takıldı. Şu an durumu gayet iyi\" dedi.

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