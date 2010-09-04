-''U2'' İSTANBUL'DA İSTANBUL (A.A) - 04.09.2010 - Dünyaca ünlü rock grubu U2, ''360 Tour'' adlı turne kapsamında konser vermek üzere İstanbul'a geldi. Özel uçakla Atatürk Havalimanına gelen grup, hayranları tarafından çiçeklerle karşılandı. Hayranlarıyla fotoğraf çektiren ve imza dağıtan grup üyeleri, çok uzun süredir gelmek istedikleri Türkiye'de bulunmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi. U2 üyeleri, hayranlarının sevgi gösterileri arasında kendilerine tahsis edilen araçlarla havalimanından ayrılarak kalacakları otele gitti. U2, Live Nation tarafından Pozitif ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı işbirliğiyle, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansının katkılarıyla 6 Eylülde Atatürk Olimpiyat Stadında düzenlenecek konserde Türk hayranlarıyla buluşacak. Grup, Türkiye'de bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük stadyum konserine imza atacak.