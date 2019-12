U2 İstanbul'da 50 bin kişiye söyledi

T24

Dünyaca ünlü İrlandalı rock grubu U2, “360? Tour” Pozitif ve İKSV işbirliği ile 2010 İstanbul Avrupa Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında dün akşam İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda muhteşem bir konser verdi.Günler öncesinden başlayan hazırlıklar son ana kadar devam ederken sahne aksamının en önemli parçası olan “The Claw” (Pençe) adı verilen dev sahne, konser boyunca 360 derece dönerek U2 hayranlarına unutulması güç bir gece yaşattı. Milliyet gazetesinden Mesut Yılmaz'ın haberi.U2 konserinde dev bir silindir video sistemi ile birbirine bağlanmış LED paneller ve 64 metreye ulaşan yüksekliğiyle sahne etrafında dönen metal köprü sistemi müzikseverlere tam anlamıyla 360 derecelik bir görüş alanı sunuldu. Konserden saatler önce U2 hayranları Atatürk Olimpiyat Stadı’na akın ederken bir anda bastıran yağmur izlemeye gelenlere zor anlar yaşattı.Konseri resmi olmayan rakamlara göre 50 bin kişinin izlediği öğrenilirken konserden önce organizatörler izleyicilerin mümkün olduğunca erken stada gelmelerini ve toplu taşıma araçlarını kullanmalarını tavsiye etti.Konser için Taksim ’den ve pek çok noktadan ek servisler ve İETT seferleri kondu. U2 konserinin biletleri 50 ila 375 lira arasında değişirken konser yaklaşık 2.5 saat boyunca sahnede kalarak 25 şarkı seslendirdi.Sahneye çıkan Bono, “sabrınız için teşekkürler. İstanbula gelmek uzun sürdü, ama geldik. Bu ülkede neler oluyor, bu ülkede olanlar tüm dünyayı ilgilendiriyor” dedi.Başmüzakereci Egemen Bağış’ın Türkiye’yi doğudan batıya geçirdiğini söyleyen Bono, seyirciden tepki görünce “Tamam siyasatten bahsetmeyeceğim ama köprünüzden bahsedebilirim değil mi? Köprü muhteşem, sadece Avrupa ile Asya arasında bir köprü değil din ile laiklik geçmiş ile gelecek arasında da bir köprü.Avrupa’nın gitmesi gereken yol bu. Merhaba Ankara, merhaba İzmir, merhaba Antalya, merhaba İstanbul” dedi.Bono sahnede Fehmi Tosun’a itaf ettiğini belirterek sanatçı Zülfü Livaneli’yi sahneye çağırarak “Yiğidim Aslanım “ isimli şarkıyı söylemesini istedi. Davet üzerine sahneye çıkan Livaneli de İrlandalı sanatçıyı kırmayarak istediği şarkıyı seslendirdi. Bono da sahnede Livaneli’yi hayranlıkla izledi. Olimpiyat Stadyumu’nu dolduran binlerce seyirci de iki sanatçıyı dakikalarca ayakta alkışlayarak ödüllendirdi.Ardından Livaneli, U2 grubuyla birlikte ‘Mothers of the dissappeared’ isimli şarkıyı seslendirdi.U2’nun ‘pençe’ adı verilen sahnesi 360 derece dönerek Olimpiyat Stadyumu’nu dolduran 50 bin kişiye unutulmaz bir gece yaşattı.U2’nun solisti Bono, sahneye davet ettiği Zülfü Livaneli’ye sarıldı. İki sanatçı,‘Mothers of the dissappeared’ adlı şarkıyı birlikte seslendirdi.Trafik ve yağmura rağmen unutulmazdıYıllardır beklenen U2 konserindeyiz. Olimpiyat Stadi’na varmak icin herkes saatler öncesinden yola çıktı. Bir de yagmur bastırınca trafik kilitlendi ama ne gam, tam yol ileri... Konser 21.30’da, saat 21.00 ama stadın yarisi boş. Ancak yetişiyor U2severler... On grup Snow Patrol sahneye çıktığında kapılarda kuyruk devam ediyor.U2 tam 22.00’de çıkıyor kurulması olay olan sahneye. Ve yıkılıyor Olimpiyat Stadı...Bono, köprüden dem vurup “Egemen Bağış’la geçtik” deyince yuhalama sesleri yükseliyor staddan. Şarkıların temposuyla toparlanıyor atmosfer.Gecenin en ‘yüksek’ anı Bono’nun “Fehmi Tosun anısına çalıyoruz dediği “Mothers of Disappear” şarkısı ve ardından sahneye gelen Zülfü Livaneli. Livaneli stadı dolduran binlerle birlikte “Yiğidim aslanım burda yatıyor” derken Bono ve U2 üyeleri elleri yüreklerinde dinliyorlar. Şarkının sonunda alkış kıyamet, ortak bir acınının ağırlığı duyuluyor yalnızca.