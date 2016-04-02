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U2 grubunun solisti Bono Gazianep'te mülteci kampını ziyaret etti

Bono mülteci çocuklarla birlikte şarkı söyledi

02 Nisan 2016 16:03

Bir grup ABD'li senatör ile İrlandalı efsane müzik grubu U2'nun solisti Bono Gaziantep'te mülteci kampını ziyaret etti. Konuklar, kamp hakkında bilgi aldıktan sonra ana okulu ve hastanede incelemelerde bulundu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkhükümetine, sığınmacılar konusunda gösterdikleri çaba nedeniyle şükranlarını sundu.

ABD’li heyet, 4 yaş grubunun bulunduğu sınıfta Arapça şarkılar eşliğinde karşılandı. Heyette yer alan müzisyen Bono, bir süre çocukları dinledi, ardından kısa bir dinleti sundu.

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