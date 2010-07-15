-U2 DÜNYA TURNESİNE DEVAM EDİYOR DUBLİN (A.A) - 15.07.2010 - İrlandalı rock grubu U2'nun solisti Bono, rahatsızlığı nedeniyle kesintiye uğrayan dünya turnesine devam etmeye hazır olduğunu söyledi. Bono, grubun resmi internet sitesine yüklenen videoda hayranlarına seslenerek, artık rahatlıkla hareket edebildiğini ve kendisini güçlü hissettiğini belirtti. Mayıs ayında turne hazırlıkları sırasında belini inciten ve Almanya'nın Münih kentinde acilen ameliyata alınan Bono, hayranlarıyla "Hazırım, Alman mühendisliğiyle yeniden inşa edildim. Bunun daha iyi bir tasarım olduğunu söylediler" diyerek şakalaştı. Konserler için bilet alan ve seyahat düzenlemelerini iptal etmek durumunda kalan hayranlarından özür dileyen Bono, ciddi bir rahatsızlık geçirdiğini hatırlatarak, "İhtiyacımız olduğunda yanımızda durduğunuz için teşekkür ederiz" dedi. U2, turnenin Avrupa ayağına İtalya'da 6 Ağustosta vereceği konserle başlayacak ve 6 Eylülde İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Türkiye'deki hayranlarıyla buluşacak. Grubun Haziran ayında başlaması planlanan ancak Bono'nun ani rahatsızlığı nedeniyle ertelenen Kuzey Amerika ve Kanada konserleri de 2011 bahar-yaz dönemine alındı.