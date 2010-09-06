-U2 BOĞAZİÇİ KÖPRÜSÜ'NDEN GEÇTİ İSTANBUL (A.A) - 05.09.2010 - İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında yarın konser verecek olan Rock müzik grubu U2 üyeleri, Boğaziçi Köprüsü'nü Avrupa yakasından Asya'ya doğru yürüyerek geçti. Yürüyüşte gruba, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ve eşi Beyhan Bağış ile Devlet Bakanı Hayati Yazıcı da eşlik etti. Yaklaşık 45 dakika süren yürüyüşün sonunda Bakan Yazıcı, U2'nun vokalisti Paul David Hewson'a (Bono) Osmanlı İmparatorluğu'nun 1845-1850 yılları arasında İrlanda'da yaşanan kıtlık dolayısıyla yaptığı yardım karşılığı, İrlanda hükümetinin Osmanlı İmparatoru Sultan Abdülmecit'e gönderdiği teşekkürnamenin replikasını hediye etti. Yazıcı, bu kıtlıkta bir milyon İrlandalının hayatını kaybettiğini, Osmanlı devletinin de ülkeye 5 gemi bugday ve 1000 pound yardım yaptığını hatırlatarak, bu nedenle konuk gruba söz konusu replikayı hediye etmek istediklerini söyledi. Bono, hediye karşısında çok duygulandığını, yapılan yardımın ülkesi için büyük bir anlam ve önem taşıdığını belirterek, Osmanlı İmparatorluğu'nun ülkelerinin yanında olmasından mutluluk duyduğunu dile getirdi. Türkiye'de olmaktan büyük gurur duyduğunu belirten Bono, kendilerini kabul eden Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın çok nazik ve samimi olduğunu, Erdoğan'dan Türkiye'nin geçmişi, tarihi hakkında çok şey öğrendiklerini kaydetti. Türkiye'nin inanılmaz bir ülke olduğunu ifade eden Bono, ''Türkiye Doğu ile Batı arasında bir köprü olma özelliğine sahip. Geçen Eylül'de Bakanınız Egemen Bağış ile New York'ta görüştük ve beni İstanbul'da konser vermeye ve Boğaziçi Köprüsü'nde yürümeye davet etti. Çok teşekkür ediyorum beni davet ettikleri için'' diye konuştu. Bir gazetecinin ''Türkiye'de konser vermek için neden bu kadar geç kaldınız?'' sorusuna ise Bono, ''Daha Önce Türkiye'ye gelmememiz için gerçekten geçerli bir sebebimiz yok. Daha önce Türkiye'de olmadığımız için utanç duyuyoruz''dedi. Öte yandan, yürüyüş içim köprünün bir şeridinin geçişe kapatılmasının yarattığı trafik, bazı vatandaşlar tarafından protesto edildi. Basın mensuplarının görüntü alabilmeleri ve fotoğraf çekebilmeleri için üzeri açık üç adet kamyonet tahsis edilen yürüyüş sırasında, köprüde yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü. Yürüyüşte, bazı U2 hayranları gruba sevgi gösterisinde bulunurken, bazıları da tişörtlerine imza attırdı. Live Nation tarafından Pozitif ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın işbirliği ve İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı'nın desteğiyle düzenlenen U2 360° Tour İstanbul Konseri, yarın Atatürk Olimpiyat stadında gerçekleşecek. Saat 21.00'de başlayacak U2 konserinden önce saat 19.30'da İngiltere'nin en önemli alternatif rock gruplarından Snow Patrol sahne alacak.