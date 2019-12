U2 biletleri tükendi

Dünyanın en büyük rock grubu U2, hayranlarının yıllar süren bekleyişinden sonra 360° Tour kapsamında Türkiye’ye gelmeye hazırlanırken, yaklaşık bir yıl öncesinde satışa çıkan 550 liralık sahne önü biletleri kapışıldı.



Live Nation tarafından Pozitif ve İKSV işbirliği ile, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında, 6 Eylül 2010 tarihinde, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda gerçekleştirilecek konserin biletleri 2 Kasım Pazartesi günü satışa sunuluyor.



Müzikseverler "One", "With or Without You", "I Still Haven’t Found What I’m Looking For", "Mysterious Ways" gibi parçaları belleklere kazınan, satış rakamı 145 milyonu aşan albümleriyle müzik gündeminden hiç düşmeyen, 22 adet Grammy kazanarak rekor kıran gerçek rock efsanesi U2’yu canlı izleme fırsatını bulacaklar.



Yılın en büyük etkinliği olacak U2 konserinin biletleri, Biletix satış kanallarından ve Garanti Bankası ATM’lerinden satışa sunulacak. "U2 360° Tour" İstanbul konserinin sahne tasarımına uygun olarak 7 farklı kategoride satışa sunulan tribün ve saha içi biletlerinin fiyatı ise 50 TL ile 375 TL arasında değişiyor. 2 Kasım tarihinden itibaren satın alınan biletler, 2010 Haziran’ından itibaren bilet sahiplerine posta yoluyla teslim edilecek.



Geçen hafta düzenlenen basın toplantısına konuşmacı olarak katılan, U2’nun turnesini dünya çapında organize eden dünyanın en büyük etkinlik operatörlerinden Live Nation Orta ve Doğu Avrupa’dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Tim Dowdall, "2009’da başlayan "U2 360° Tour’ için bugüne kadar 3 milyon bilet satıldı. Turnenin neredeyse her ayağında katılım rekorları kırılıyor ve biletler saatler içinde tükeniyor. Bu muazzam turne BlackBerry sponsorluğunda düzenlense de İstanbul ayağının gerçekleştirilmesinde İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı’nın katkısı büyük önem taşıyor" şeklinde konuşmuştu. Konserin organizatörlerinden Pozitif Şirketi’nin Yönetim Kurulu Başkanı Cem Yegül ise konseri özetle şu sözlerle değerlendirmişti: "Bugüne kadar lojistik koşulların sağlanamaması nedeniyle ülkemizde göremediğimiz U2’yu yedi-sekiz senelik yoğun bir çabanın sonucunda Türkiye’ye getiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tarihin en büyük turuna İstanbul ve Türkiye’deki tüm U2 hayranlarının tanıklık edecekleri günü iple çekiyoruz." İstanbul Kültür Sanat Vakfı adına katılan Genel Müdürü Görgün Taner ise şunları ifade etmişti: "Türkiye’nin "U2 360° Tour" kapsamındaki 44 şehirden biri olması ve bu muhteşem organizasyonun İstanbul’un Avrupa Kültür Başkenti unvanını taşıyacağı 2010 yılında gerçekleştirilecek olması gerçekten çok önemli. 15 sene öncesinin İstanbul’unda izlemeyi hayal bile edemediğimiz konserlerin düzenlendiği 2000’li yılların gençleri çok şanslı."



Bilet fiyat listesi şöyle;



Loca 750



Red zone 550



1. kategori 375



2. kategori 300



3. kategori 225



4. kategori 175



5. kategori 125



Saha içi-ayakta 100



6. kategori 75



7. kategori 50



*(12-14 ve 16 kişilik)