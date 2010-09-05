U2, Avrupa'dan Anadolu yakasına geçti

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U2 Boğaziçi Köprüsü'nden geçti - FOTO GALERİ





Bir röportajında "Boğaziçi Köprüsü'nde yürümek isterim" diyen U2'nin solisti Bono, bu hayalini gerçekleştirmek için arkadaşlarıyla Boğaziçi Köprüsü'ne geldi. Devlet Bakanları Hayati Yazıcı ve Egemen Bağış'ın da eşlik ettiği U2, tek şeridi trafiğe kapatılan köprüde yürüyerek Avrupa'dan Asya'ya geçti. U2, köprü üzerinde Yazıcı ve Bağış ile birlikte basın mensuplarına poz verdi.





Köprünün kenarından yürüyüşünü gerçekleştiren grubu, basın mensupları bir kamyonun kasasından takip etti. Yürüyüş sonunda ise Bakan Hayati Yazıcı U2'nin solisti Bono'ya, Osmanlı İmparatorluğu'nun İrlanda'ya yapmış olduğu yardım karşılığı İrlanda hükümetinin Sultan Abdülmecit'e teşekkürnamenin benzerini hediye etti. "Çok naziksiniz" diyen Bono ise Bakan Hayati Yazıcı!ya teşekkür etti. Ardından basın mensuplarına açıklama yapan Bono, "Referandum sürecindesiniz. Onun için söyleyeceğim bir şey yok" dedi.



Öte yandan yürüyüş nedeniyle Boğaz Köprüsü'nün tek şeridi trafiğe kapatılınca iftara yetişmeye çalışan sürücüler tepki gösterdi. Oluşan trafik nedeniyle sinirlenen sürücüler, kornaya basarak tepkilerini dile getirdi. Türk hayranları ise Bono'dan imza almak için adeta birbirleriyle yarıştı.



