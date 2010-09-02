-''U2'' 6 EYLÜLDE İSTANBUL'DA İSTANBUL (A.A) - 02.09.2010 - Rock müzik hayranlarının yıllardır beklediği dünyaca ünlü grup ''U2'', ''360 Derece İstanbul Konseri'' kapsamında 6 Eylülde Atatürk Olimpiyat Stadında sahne alacak. Live Nation tarafından Pozitif ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı işbirliğiyle, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı'nın katkılarıyla Türkiye'de en büyük stadyum konserine imza atacak olan U2'den önce dünya çapında 10 milyondan fazla albüm satan Snow Patrol, sahneye çıkacak. Tarkan, Hitt Prodüksiyon ve Kral TV işbirliği ile gerçekleştirilen ''Kral Harbiye Açıkhava Konserleri''nin açılışında, yoğun istek üzerine 4 Eylülde yeniden sahne alacak. İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti projesi kapsamında hayata geçirilen İstanbul'un ilk çağdaş kent müzesi Adalar Müzesi, etkinliklerine ''Adalar Revüsü'' ile devam edecek. İstanbul Şehir Tiyatrosunun genç sanatçılarının sahneye koyacağı ''Adalar Revüsü'', 5 Eylül Pazar günü Büyükada Anadolu Kulübünde ücretsiz olarak müzikseverlerle buluşacak. Topkapı Sarayı 2. Avlu Has Ahırlar Sergi Salonunda açılan ''Sonsuzluğun Kapısı: Türbeler'' adlı sergi, 19 Eylüle kadar ziyaret edilebilecek. Theatre Freiburg, ''Palavracı ve Dolandırıcı'' isimli dans tiyatrosuyla 6 ve 7 Eylülde Garajistanbul'da tiyatroseverlerle buluşacak. Türk seyirciyle ilk kez buluşacak olan Theatre Freiburg'un Türkiye prömiyerini yapacağı oyun, ''Önemli olan düşmek değil, ayağa kalkabilmek'' sloganını sahneye taşıyacak.