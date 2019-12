U2, 6 Eylül'de İstanbul'da!

Efsanevi rock grubu U2'nun web sitesinden yapılan resmi açıklamayla "U2 360° Tour" İstanbul konseri 6 Eylül 2010'da, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşiyor.



U2 İstanbul konseri, Live Nation tarafından Pozitif ve İKSV işbirliği ile İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek. Uzun zamandır hayranları tarafından ülkemizde merakla beklenen U2, İstanbul'u bu konserle sallamaya hazırlanıyor.



U2'nun yıllardır prodüksiyon direktörlüğünü sürdüren Willie Williams, bu turne için özel olarak mimar Mark Fisher ile birlikte çalıştı. Bu çalışma sonucunda ikili, müzikseverlere muhteşem boyutlarda bir görsel şölen sunan ve şimdiye kadar herhangi bir konser için tasarlanmış en etkileyici ve yaratıcı sahne tasarımlarından birini ortaya çıkarmayı başardı.



U2 360° turnesi kapsamında dev bir silindir video sistemi ile birbirine bağlanmış LED paneller ve 64 metreye ulaşan yüksekliğiyle sahne etrafında dönen metal köprü sistemi müzikseverlere tam anlamıyla 360 derecelik bir görüş alanı sunuyor. Turnenin ilk ayağını kaçıran U2 hayranları bu kez 2010 boyunca; Türkiye, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Rusya, Avusturya, Yunanistan, Fransa, Belçika, İspanya ve Portekiz'de grubu izleme şansına sahip olacak.



Tamamı sadece saatler içinde tükenen biletleriyle rekordan rekora koşan efsanevi grup U2'yu bu yıl sadece Avrupa'da dev stadyumlarda yaklaşık 2 milyon kişi izledi. Grup şu sıralarda Muse'un açılış grubu olarak yer aldığı Amerika turnesini sürdürüyor. "360° Tour"un ikinci yılında bu rekorla birlikte müzik tarihinin en büyük gişe gelirine sahip turne olması bekleniyor. "360° Tour", U2'nun 2005/2006 yıllarında gerçekleştirdiği Vertigo turnesinden bu yana ilk stadyum turnesi olma özelliğini de taşıyor.



Turne, grubun son albümleri "No Line On The Horizon"ın tanıtım çalışmaları kapsamında sürdürülüyor. Topluluğun onikinci albümü olan "No Line On The Horizon", İngiltere, İrlanda, Fransa, Almanya, Belçika, Finlandiya, Japonya ve Çek Cumhuriyeti gibi dünyanın dört bir yanında müzik listelerinde bir numaraya tırmanmıştı.



Bugüne kadar Muse, The Black Eyed Peas, Kaiser Chiefs, Snow Patrol, Elbow ve Glasvegas gibi ünlü sanatçıların ön grup olarak yer aldığı turnenin ikinci ayağında kimlerin sahne alacağı da merak konusu.



U2 360 dünya turnesinin sponsorluğu ise BlackBerry tarafından üstlenildi. www.U2.com üyeleri öncelikli olarak konserlere bilet alma şansına sahip olacak. Aynı zamanda siteye yeni üye olanlar da limitli sayıda üretilen U2 remiks CD'sine sahip olabilecek.



Türkiye tarihinin en büyük stadyum konserini verecek olan U2 "360° Tour" Pozitif ve İKSV işbirliği ile 2010 İstanbul Avrupa Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında gerçekleşiyor.



6 Eylül 2010 Pazartesi akşamı İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşecek konserin biletleri yakında tüm Biletix satış kanalları üzerinden satışa sunulacak.