U2, 1 milyon TL alacak!

Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, 2010 İstanbul Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında İstanbul’da konser verecek olan U2’nun, 1 milyon TL’ye geldiğini açıkladı.



Yazıcı, Türkiye’ye gelmeye daha önce “insan hakları ihlali” nedeniyle soğuk bakan grubun, Ramazan ayında İstanbul’da olacağını söyledi. Yazıcı, “Başbakan Erdoğan’ın da konsere geleceğini düşünüyorum. Ramazan ayı olacağı için iftardan sonra konsere gideriz. Belki de grup üyeleri de konserden önce bizimle iftara katılır” dedi. Vatan gazetesinde yer alan röportajda, Dengir Mir Mehmet Fırat’a gelen Sarı Kız ve Ay ışığı projeleriyle ilgili mektubun kendisine de ulaştığını söyleyerek, “Uçuk adamın biri yazmıştır diye ciddiye almadım” yorumu yaptı. Devlet Bakan Hayati Yazıcı, soruları yanıtladı:



3 milyarlık proje



* 2010 İstanbul Kültür Başkent’i projesinin tam olarak istediğiniz gibi gitmediğini duyuyoruz. Yetkili Ajans, Tarkan’ın projesini kabul etmedi, Orhan Pamuk projesi geri çevrildi. Bunlarla ilgili bir gelişme var mı?



Aslında bu zor bir proje. İstanbul’u, İstanbullu da tanımıyor. İstanbul’u önce İstanbullu’ya, ardından Avrupalılar’a tanıtmayı hedefliyoruz. Ajans önemli işler yapsa da tanıtımında sıkıntı var. Küresel kriz sırasında Ajans’ın bütçesinin çok büyük olarak takdim edilmiş olması da sıkıntıya sebep oldu. 2009 yılında 800 milyon TL gösterildi bütçe. Ancak gerçekte 200 milyon TL ödenek konuldu. 2010 yılında da bu rakam 300 milyon TL. Bütçe, yönetim kurulunun karara bağladığı projelere harcanıyor. Seri karar alınsın, ehil olana iş verilsin diye özel düzenlemeler yaptık. Ama çıkan yayınlar, ihale yapanları, yoğurdu üfleyerek yemeye itiyor. Risk almaktan çekiniyorlar.

Şimdiye kadar 2090 proje başvurusu var. Projelerde öngörülen miktar itibariyle 3 milyar TL ediyor. ’Fon veremeyiz’ dediğiniz her proje kötü demek değil. Ancak 400 civarında projenin fonlanmasına karar verilmiş. Projesine destek verilmeyenler, haksızlığa uğradığını düşünenler haber yaptırabiliyor. Kültür, sanat ürünlerini ölçmek çok zor bir şey. Buna ben değil, işin uzmanları karar verir. Ben de onlara itibar etmek zorundayım. Sayın Pamuk’un projesinin desteklenmemesiyle ilgili yazılar çıktı ama ben haksızlık yapıldığını düşünüyorum.



* Tarkan da olsaydı kötü mü olurdu?



Tarkan’ın olmadığını nereden çıkardınız? 16 Ocak’ta Sütlüce Kültür Merkezi’nde resmi açılış olacak. Sayın Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılmasını bekliyoruz. O gün istanbul’un çok değişik yerlerinde birçok konser düzenlenecek. Tarkan da olabilir o konserlerde.



U2’ya 1 milyon TL



* U2’nun bu kapsamda vereceği konser için ne kadar para ödendi?

U2’nun bilet satışları başladı. 1 milyon TL ödenecek. Biliyorsunuz U2 insan hakları ihlalleri olan ülkelere gitmiyor. Daha önce Türkiye’ye karşı böyle bir tavırları olmuş. Ama anlaşmaları yaptık. Bizden ekstra talepleri de olmadı.



* “1 milyon TL fazla” diyenler çıkacaktır. Şimdiden cevabınızı alabilir miyiz?

“Bu para fazla” diyenler, 1.5 milyon TL verip, bu grubu Türkiye’ye getirebiliyorsa, ben parayı bir yerden bulup, Hazine’ye iade edeceğim. Bu grup parayla falan gelecek bir grup değil. Biletleri zaten ucuza satıyoruz. Biz biletlerin dışında kalanların sponsoru olduk. Hiçbir özel talepte bulunmadan Türkiye’ye geliyorlar. Dünyada bundan daha büyük reklam olabilir mi?

* Başbakan Erdoğan konseri izleyecek mi?

Büyük ihtimalle geleceğini düşünüyorum. Aslında konser, Ramazan ayına rastlıyor. Ya biz iftarı açıp konsere gideriz ya da belli mi olur önce onlar bizimle iftara gelir (gülüyor). Türkiye’nin ve İstanbul’un tanıtımı açısından tüm projeleri de bu konser kadar önemsiyoruz.



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Milyarlık yardım meleği!

1976 yılında İrlanda’nın başkenti Dublin’de kurulan U2, Rock müziğinin efsane isimlerinden. Bugüne kadar çıkardıkları 12 stüdyo albümü, dünya çapında 145 milyon adet sattı. Grup, 22 Grammy ödülü kaaznarak, bu konuda hiçbir grubun yaklaşamadığı bir rekor da kırdı. Grubun solisti ve lideri durumundaki Bono’nun gerçek ismi Paul David Hewson. Şarkı söylerken sesi çok çıktığı için arkadaşları ona duyma cihazı markası Bono Vox’tan esinlenerek Bono demiş. 49 yaşındaki şarkıcı, defalarca Rock’un en yakışıklı erkeği seçildi. Evli ve dört çocuğu olan Bono, müziği dışında, başta Afrika olmak üzere dünyadaki açlıkla savaşta başrol oynaması ile tanınıyor. Live8 konserleri olmak üzere, Afrika’nın gelişmiş ülkelere olan borçlarının silinmesi için birçok kampanyaya katıldı. İngiliz basınına göre kişisel servetinin 400 milyon pound (1 milyar TL) olduğuna inanılıyor.

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Fırat’la aynı gün ‘mektubu’ aldık

* Dengir Mir Mehmet Fırat’a gelen Ayışığı, Sarı Kız mektubu, size gelenle aynı mı?

Evet aynı mektup. O dönem ben, Mir Bey ve birkaç kişiye daha gelmişti. 2004 yılının ilk yarısı içinde olduğunu hatırlıyorum. Çok ince puntolarla yazılmış, 2.5 sayfalık bir mektuptu. Bilgisayardan çıktığı belli oluyordu. Kısaca, “Ay Işığı ve Sarı Kız isimli projeler var. Hükümete karşı çalışmalar yürütülüyor. Ben bunları biliyorum çünkü bu çalışmanın içinde yer aldım. Ancak vicdanım sızlamaya başladı. Çünkü AKP iktidarı olarak çok iyi işler yapıyorsunuz. Vatandaşlık borcu olarak bunu size bildiriyorum ve vazifemi yapmış oluyorum” diyordu. İmza yoktu. Elbette o zaman mektup dikkatimi çekti. Ancak sonra ’Uçuk birisi’ deyip üzerinde durmadım. Bizim iyi niyetli oluşumuzdan da kaynaklanıyor aslında. Bu ülkeyi sevmek dışında neyimiz olabilir ki?

Bu mantık yüzünden ben o mektubu absürd buldum. Başbakan Erdoğan’la da o dönem konuştuk, ’Mektup geldi’ diye ama üzerinde durmadık. Dengir Bey’e geldiğini de o konuşmalardan hatırlıyorum. Mektubu ciddiye almasam da bir kenarda uzun süre durdu. Sonra Nokta Dergisi’nde Özden Örnek’in günlükleri yayınlanınca hatırladım. Bire bir uyuyordu. Sonra taşınırken mektup ortadan kayboldu. Hala da arıyorum bir yerden çıkar diye.

* Başka mektup aldınız mı?

Hayır tek mektup aldım.

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‘Başbakan son derece zinde’

* Domuz gribi aşısı oldunuz mu?

Olmadım. Ailede de olan yok. Doğal geçirilmesi gerekiyor diye düşünüyorum.

* Başbakan Erdoğan’la yıllardır süren bir yakınlığınız var. Bülent Arınç’ın “Civan gibi delikanlıydı, çalışmaktan gözlerinin altı morardı” dedi. Bu sözlere katılıyor musunuz?

Elbette zamanın izi herkesin üzerinde olacaktır. O günkü görüntüyle bugünkü arasındaki fark yoğun çalışmanın neticesidir. Ama buna rağmen sayın Başbakan gayet iyi görünüyor. Sağlığına dikkat ediyor ve bence son derece de zinde duruyor.