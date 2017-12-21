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Spor

U19 Kadın Milliler, Rusya'ya yenildi

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- TÜRKİYE 19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Rusya'ya 1-0 mağlup oldu

21 Aralık 2017 18:33

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- TÜRKİYE 19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Rusya\'ya 1-0 mağlup oldu.
Antalya\'nın Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi\'nde oynanan ve Batuhan Kolak, Kerem İlitangil ve İhsan Kaan Delice hakem üçlüsünün yönettiği maça Türkiye; Gamze Nur Yaman, Rabia Civan, Ayşe Şevval Ay, Bilge Su Koyun, Kader Hançar, Sabiha Uyaner, Esra Manya, Ece Türkoğlu, İrem Yıldırım, Derya Arhan ve Sümeyra Kıvanç, Rusya ise Alena Vladimirova, Valeriia Bespalikova, Alina Miagkova, Iuliia Fedotova, Milena Nikitina, Alena Ruzina, Veronika Kuropatkina, Kristina Cherkasova, Anastasiia Abramenko, Yana Sheina ve Polina Organova onbirleriyle başladı.
Karşılaşmanın 40’ıncı dakikasında yaklaşık 25 metreden topu kaleye gönderen Iuliia Fedotova skoru 1-0 yaptı. Karşılaşmanın ilk yarısı Rusya\'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmanın ikinci yarısında başka gol olmayınca Rusya U19 Kadın Milli Takımı sahadan 1-0 galip ayrıldı.

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