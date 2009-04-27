U17'ler iddialı hazırlanıyor



U 17 Milli Takımı Teknik Direktörü Abdullah Ercan, ''Milli takımda özellikle 4-5 oldukça kaliteli oyuncu var. Onlardan beklentilerimiz büyük. İleride bu çocukları çok yükseklerde görebiliriz'' dedi.

Ercan, U 16 milli takımının Avustralya milli takımıyla oynadığı hazırlık maçlarını izlemek için geldiği Çanakkale'de, AA muhabirine yaptığı açıklamada, U 17 milli takımının Avrupa Şampiyonası'nda ilk 8 takım arasına kaldığını anımsattı.



Grup maçlarında Türk milli takımının Almanya, Hollanda ve İngiltere ile mücadele edeceğini ifade eden Ercan, ''Şampiyonaya iddialı hazırlanıyoruz. Avrupa'nın futbolda önemli ülkelerinin takımlarıyla mücadele edeceğiz. Çocuklarımız bu maçlarda kendilerini gösterecekler. Hedefimiz öncelikle ilk 4'e kalabilmek, daha sonra mümkünse final oynayabilmek'' dedi.



Ercan, hedeflerinin gelecekte Ümit ve A milli takımlarında forma giyecek oyuncuları yetiştirmek olduğunu, bunu yaparken de çeşitli maçlarla Avrupalı gençlerle Türk gençlerini yarıştırdıklarını ifade etti.



U 17 milli takımında özellikle 4-5 kaliteli oyuncunun bulunduğunu anlatan Ercan, ''Onlardan beklentilerimiz büyük. İleride bu çocukları çok yükseklerde görebiliriz. Öyle gözüküyor'' diye konuştu.



Türkiye'de alt yapıya önem veren bazı lokomotif kulüpler bulunduğuna işaret eden Ercan, şunları söyledi:



''Bu kulüplerin başında Dardanelspor geliyor. Zaten milli takıma verdiği oyuncu sayısından bunu anlayabiliyoruz. Alt yapıya verilen önemin diğer kulüplere de bulaşması gerekiyor. Çünkü bu ekonomik şartlarda küçük takımların büyük paralar verip oyuncu transfer etmesi zor. Bence bu takımlar alt yapıya önem verip, en doğru işi yapıyorlar.''



