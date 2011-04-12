-U17'DE ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ MANAVGAT (A.A) - 11.04.2011 - Coca Cola Akademi Ligi 2010-2011 sezonu U17 final maçında Beşiktaş, Fenerbahçeyi 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Antalya'nın Manavgat İlçesi Kumköy mevkiinde bulunan Emirhan Otel Spor Kompleksi'nde yapılan karşılaşmada, Fenerbahçeye göre sahada daha üstün oynayan Beşiktaş'ın gollerini 13. dakikada Recep ve 60. dakikada Hakan attı. Fenerbahçe'nin tek golünü ise 72. dakikada Koray kaydetti. Her iki takımı, az sayıdaki taraftarı maç boyunca destekledi. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Beşiktaşlı futbolcular sevinç gösterilerinde bulundu. Maç sonrasında yapılan törende futbolculara madalyaları takılırken siyah-beyazlılar şampiyonluk kupasını aldı. Final maçından önce MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği arasında oynanan üçüncülük maçının normal süresi Gençlerbirliği'nden Arda Saltan ve MKE Ankaragücü'nden Atakan Demitaş'ın karşılıklı golleriyle 1-1 bitti. Gençlerbirliği karşılamayı penaltılarla 4-3 kazanarak Coca-Cola Akademi U17 Ligi'nin üçüncüsü oldu. Coca-Cola Akademi U17 Ligi'nde en centilmen oyuncu Beşiktaş takımından Ümit Karaal seçilirken, en centilmen takım Bucaspor oldu. Finallerin en iyi kalecisi ödülünü Beşiktaş'tan Eyüpcan Durmuşoğlu aldı. Finallerin gol kralı ise Beşiktaş'tan Recep Akkemik oldu.