U17 Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda 2. gün 12 madalya geldi

PRİŞTİNE / DHA (fotoğraflı)

Kosova\'nın Priştine kentinde devam eden U15-U17 Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası\'nın 2. gün sonunda milli sporcular 4 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı.

Erkekler U17 56 kiloda yarışan milli sporcu Caner Toptaş koparmada 107 kilo, silkmede 128 kilo toplamda da 235 kiloluk dereceleriyle 3 altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu olurken, kürsünün en üst basamağına çıkarak Kosova\'nın Priştine kentinde İstiklal Marşı\'nı coşkuyla okuttu.

Erkekler U15 56 kiloda mücadele veren milli sporcu Fettah Aydın ise koparma 90 kg ile 5. silkmede 119 kg ile 3 ve toplamda 209 kg ile Avrupa üçüncüsü oldu. Aynı kiloda yarışan diğer sporcu Hacı Osman Çabuk da koparma 86 kg ile 6. silkmede 111 kg ile 6. ve toplamda 197 kg ile 6. oldu. U17 56 kiloda mücadele veren milli sporcu Hasan Kesek ise koparma 70 kg ile 4. silkmede 98 kg ile 4. toplamda 168 kg ile 4. sırada yer aldı.

Bayanlar U17 44 kg da ülkemizi temsil eden milli sporcu Ayşe Narin, koparma 56 kg ile 2. silkmede 72 kg ile 2. ve toplamda 128 kg Avrupa ikincisi oldu. Aynı kiloda yarışan diğer sporcu Ayşe Çakmak da koparma 49 kg ile 3. silkmede 66 kg ile 3. toplamda 115 kg ile Avrupa üçüncülüğünü elde etti.

Bayanlar U15 53 kg da ülkemizi temsil eden Gamze Nur Sarıkaya, koparmada 55 kiloluk kaldırışıyla 11, silkmede 76 kg ile 5. toplamda 131 kg ile 11. oldu. Aynı kiloda yarışan diğer sporcu Ayşe Duygu Kara koparma 57 kg ile 8. silkmede 78 kg ile 4. ve toplamda 136 kg 6.\'lığı elde etti. U15 44 kg da ülkemizi temsil eden Nida Karasakal ise silkmede 74 kg ile Avrupa Şampiyonu oldu.

