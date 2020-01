U17 Milli Takımı kadrosunu Galatasaray ve Altınordu oluşturuyor

7 isim Galatasaray\'dan, 5 isim Altınordu\'dan

İzmir\'den 8 futbolcu kadroda

Beşiktaş ve Fenerbahçe\'den futbolcu yok

Cenk Ergün, \"Onlara güveniyoruz\" demişti

Milliler 15 Eylül Cuma günü toplanıyor

Ata SELÇUK / İSTANBUL, (DHA) - Hindistan\'ta, 6-28 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan FIFA U17 Dünya Kupası öncesi Türkiye Milli Takımı\'nın aday kadrosunda 24 isim yer alırken, kadronun yarısını Galatasaray ve Altınordulu futbolcular oluşturdu.

B Grubu\'nda Paraguay, Mali ve Yeni Zelanda ile karşılaşacak olan U17 Milli Takımı\'nın kadrosu şu şekilde:

Teknik Direktör: Mehmet Hacıoğlu

Berke Özer (ALTINORDU), Ozan Can Oruç (ALTINORDU), Eren Bilen (GÖZTEPE), Şahan Akyüz (ALTINORDU), İsmail Çokçalış (BURSASPOR), Abdussamed Karnuçu (GALATASARAY), Bekir Melih Gökçimen, (GALATASARAY), Ozan Muhammet Kabak (GALATASARAY), Ramazan Emirhan Civelek (GALATASARAY), Berk Çetin (BORUSSİA MÖNCHENGLADBACH), Egehan Gök (ALTINORDU), Kerem Atakan Kesgin (BUCASPOR), Atalay Babacan (GALATASARAY), Recep Gül (GALATASARAY), Sezer Taşkolu (GÖZTEPE), Sefa Akgün (TRABZONSPOR), Umut Güneş (STUTTGART), Embiya Ayyıldız (ALTINORDU), Yunus Akgün (Galatasaray), Malik Karaahmet (KARLSRUHER), Ahmed Kutucu (SCHALKE 04)

7 İSİM GALATASARAY\'DAN, 5 İSİM ALTINORDU\'DAN

24 kişilik aday kadrosunda en çok futbolcusu bulunan takım Galatasaray (7) olurken, ikinci takım Altınordu (5) oldu.

Sarı-kırmızılı ekipten, Abdussamed Karnuçu, Bekir Melih Gökçimen, Ozan Muhammet Kabak, Ramazan Emirhan Civelek, Atalay Babacan, Recep Gül ve Yunus Akgün aday kadroda yer alırken, Altınordu\'dan Berke Özer, Ozan Can Oruç, Şahan Akyüz, Egehan Gök ve Embiya Ayyıldız aday kadroda kendisine yer bulan isimler oldu.

CENK ERGÜN, \"ONLARA GÜVENİYORUZ\" DEMİŞTİ...

Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada \"Transfer döneminde yerli isimleri de araştırdık ancak U17\'deki gençlerimizi kullanmanın daha iyi olacağına karar verdik. Onlar da yavaşça bu takıma dahil olacaklar\" diyerek Galatasaraylı genç oyunculara as kadronun kapısını açmıştı...

İZMİR\'DEN 8 FUTBOLCU KADRODA

Öte yandan Altınordu\'nun yanı sıra Göztepe 2, Buca bir futbolcusunu U17 Milli Takımı kadrosuna gönderdi. Bu 3 kulüp, toplamda 8 oyuncuyla 24 kişilik kadroya katkı yaptı.

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE\'DEN FUTBOLCU YOK

\"İstanbul büyükleri\" olarak anılan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş arasından Galatasaray kadroya 7 isimle katkı yaparken, Fenerbahçe ve Beşiktaş\'ın U17 takımlarından hiçbir isim, milli takımda kendisine yer bulamadı.

MİLLİLER 15 EYLÜL CUMA GÜNÜ TOPLANIYOR

Öte yandan U17 Milli Takımı, 15 Eylül Cuma günü Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri\'nde toplanarak Dünya Kupası hazırlıklarına start verecek.

Milliler, 18 Eylül Pazartesi günü Katar\'ın başkenti Doha\'ya gidecek ve 2 hazırlık karşılaşması oynayacak. Ay-yıldızlılar, 25 Eylül Pazartesi günü Katar\'dan ayrılarak grup maçlarının oynanacağı Hindistan\'ın Mumbai kentine hareket edecek.