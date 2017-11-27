TZOB/Bayraktar: Tarım alanlarımızı gözümüz gibi koruyalım

İstanbul, 27 Kasım (DHA) – Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye’nin topraklarının yüzde 30.4’ünün tarım alanlarından oluştuğunu belirterek, “Bu zenginliğin kıymetini bilelim. Büyük bir nimet olan tarım alanlarımızı gözümüz gibi koruyalım, verimli arazilerimizin tarım dışına çıkarılmasına göz yummayalım” dedi.

TZOB Başkanı Bayraktar, çayır mera hariç tarım alanlarında;

- Konya’nın 19 bin 600,

- Ankara’nın 12 bin 56,

- Şanlıurfa’nın 11 bin 543,

- Sivas’ın yedi bin 977 kilometrekareyle 100’den fazla ülkeyi geride bıraktığını, bu zenginliğin kıymetinin bilinmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Konya’nın tarım alanları 135, Ankara’nınki 118, Şanlıurfa’nınki 117, Sivas’ınki 101 ülkenin tarım alanlarından daha büyük” dedi.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, ülke topraklarının yüzde 30.4’ü olan 237 bin 109 kilometrekaresinin çayır mera hariç tarım alanlarından oluştuğunu, bunun da Türkiye’nin, Hindistan, ABD, Rusya, Çin, Brezilya, Avustralya, Kanada, Arjantin, Nijerya, Ukrayna, Pakistan, Kazakistan, Endonezya ve Meksika’nın ardından 15. sıraya yerleşmesini sağladığını söyledi.

Tarım alanı büyüklüğünde Türkiye’yi geçen ülkeler

Türkiye’den büyük tarım alanları olan Hindistan, ABD, Rusya, Çin, Brezilya, Avustralya, Kanada gibi ülkelerin kıta boyutlarında ülkeler olduğuna işaret eden Bayraktar, “Ukrayna hariç ilk 14’teki ülkelerin tamamı Türkiye’den büyük yüzölçümüne sahipler. Türkiye’nin, Rusya 21.3, Çin 12.2, ABD 11.9, Kanada 11.8, Brezilya 10.9, Avustralya 10, Hindistan 3.9, Arjantin 3.6, Kazakistan 3.5, Meksika 2.5, Endonezya 2.4, Nijerya 1.2 katı büyüklüğünde. Pakistan da, az da olsa Türkiye’den daha büyük yüzölçümüne sahip” dedi ve ekledi:

\"Yüzölçümüne göre en fazla tarım alanı olan il Kilis.

\"Toplam yüzölçümü 1412 kilometrekare olan ilin yüzde 74.1’ü, bin 46 kilometrekaresi tarım alanlarıyla kaplı.

Kilis’in dörtte üçü tarım alanı.

\"Bu ili yüzde 64.7 ile Tekirdağ, yüzde 64.3 ile Kırıkkale, yüzde 60.7 ile Nevşehir, yüzde 60.2 ile Kırşehir, yüzde 60 ile Şanlıurfa, yüzde 53.6 ile Aksaray, yüzde 52.1 ile Gaziantep ve Edirne izliyor.

\"Yüzölçümüne oranla en az tarım alanı ise yüzde 7.8 ile Tunceli, yüzde 5.7 ile Ardahan, yüzde beş ile Hakkari, yüzde 4.2 ile Artvin ve yüzde dört ile Bingöl’de bulunuyor.\"

İşlenen tarım alanı büyüklüğünde Türkiye’nin çok zengin olduğunu bildiren Bayraktar, şu bilgileri verdi:

“Türkiye’nin iki katından büyük Libya’nın çayır ve mera hariç 17 bin 200, ülkemizin 1.5 katı Kolombiya’nın 16 bin 752, nüfusu 50 milyona dayanmış Güney Kore’nin 14 bin 760, on milyarlarca dolarlık meyve ihraç eden Türkiye boyutlarındaki Şili’nin 12 bin 892, Portekiz’in 11 bin 370, Somali’nin 11 bin, Malezya’nın dokuz bin 540, Belçika’nın sekiz bin 170, Türkiye boyutlarındaki Namibya’nın sekiz bin, Türkiye’nin iki katından büyük Moğolistan’ın beş bin 672 kilometrekare tarım alanı var.

\"İller arasında en az tarım alanı olan Yalova’nın bile 107 kilometrekare çayır ve mera hariç tarım alanı varken, petrol zengini Katar’ın 110, Kuveyt’in 95, Brunei Sultanlığı’nın 50, Bahreyn’in 10, turizm ülkesi Maldivler’in 39 kilometrekare tarım alanı bulunuyor.

\"En az tarım alanına dokuz kilometrekareyle buzlar ülkesi Grönland, altı kilometrekareyle Singapur, üç kilometrekareyle Bermuda, iki kilometrekareyle Kayman Adaları, bir kilometrekareyle turizm ülkesi Seyşeller sahip durumda.

\"Curacao, Cebelitarık, Makao, Fransız St. Martin’i, Hollanda Sint Martin’i, Monako, Nauru, Tuvalu’da tarım alanı bulunmuyor.

\"Gıda ve tarım ihracatında dünyada başa güreşen Hollanda, 10 bin 450 kilometrekarelik tarım alanıyla Konya’nın da Ankara ve Şanlıurfa’nın da arkasında kalıyor.

\"34 ilimiz tarımda önemli ülkelerden İsrail’den daha fazla tarım alanına sahip bulunuyor.

\"Bursa ve İsrail aynı genişlikte tarım alanına sahip durumda.

\"Bursa’nın da İsrail’in de 3 bin 5 kilometrekare tarım alanı bulunuyor.

\"İsrail ile karşılaştırıldığında tarım alanı Konya’da 6.5 katı, Ankara’da dört, Şanlıurfa’da 3.8, Sivas’ta 2.7 katı buluyor.\"

Türkiye’de 1989 yılından 278 bin 970 kilometrekareye kadar çıkan çayır ve mera hariç tarım alanlarının 41 bin 861 kilometrekare azalarak günümüzde 237 bin 109 kilometrekareye düştüğünü belirten Bayraktar, \"Büyük bir nimet olan tarım alanlarımızı gözümüz gibi koruyalım, verimli arazilerimizin tarım dışına çıkarılmasına göz yummayalım\" diye ekledi.