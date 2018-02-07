TZOB: Türkiye'de ortalama traktör yaşı standartların iki katı

İstanbul, 7 Şubat (DHA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye\'de traktör yaş ortalamasının standartların yaklaşık iki katına çıktığına dikkat çekerek, traktör parkının yenilenmesi gerektiğini vurguladı.

Traktör sayılarına ilişkin bir açıklama yapan Bayraktar, modern tarımsal mekanizasyonun lokomotif görevini traktörün yaptığını vurguladı ve ekledi:

\"Mekanizasyon, tarımda verimliliği artıran önemli bir unsurdur.

\"Toprağın işlenmesi, tohumun ekilmesi, gübreleme, ilaçlama, sulama gibi kültürel işlemlerin ve hasadın uygun bir biçimde, rasyonel yapılması ancak traktör başta olmak üzere tarımsal mekanizasyonla gerçekleştirilebilir.

\"Uluslararası standartlara göre 11-12 olması gereken ortalama traktör yaşı, ülkemizde 22-23’ü buluyor.

\"Traktör parkımızın yenilenmesi, traktör ortalama yaşının uluslararası standartlara getirilmesi gerekiyor.

\"Bundan dolayı yeni traktör satışları önemli.

\"Ekonomik ömrünü tamamlamış traktörlerin kullanılmaya devam etmesi, teknik ve ekonomik kayıpların yanı sıra, ekolojik zarara yol açmakta ve can güvenliğini riske atmaktadır.\"

Bayraktar, traktörde artış oranında Güneydoğu ve Doğu Anadolu, sayıda Ege, İç Anadolu ve Marmara bölgelerinin ilk sıraları paylaştığını dikkat çekerek, \"2017 yılında traktör sayısı artış Güneydoğu Anadolu yüzde 6.2 ile birinci, Doğu Anadolu yüzde 5.3 ile ikinci oldu. Traktör sayısında aslan payı Ege, İç Anadolu, Marmara bölgelerimizde. 1.8 milyon adet traktörün 1.1 milyona yakını üç bölgede bulunuyor\" dedi.

Bayraktar, traktör sayısının 2017 yılında yüzde 4.1 ve 72 bin 458 adet artışla bir milyon 765 bin 764 adetten bir milyon 838 bin 222’ye yükseldiğini belirtti.

Traktör sayısının;

- Güneydoğu Anadolu’da yüzde 6,2 artışla 132 bin 75’e,

- Doğu Anadolu’da yüzde 5.3 artışla 139 bin 671’e,

- Ege Bölgesi’nde yüzde 4.3 artışla 372 bin 987’ye,

- İç Anadolu Bölgesi’nde yüzde 3.9 artışla 361 bin 448’e,

- Akdeniz Bölgesi’nde yüzde 3.8 artışla 242 bin 771’e,

- Karadeniz Bölgesi’nde yüzde 3.5 artışla 255 bin 516’ya çıktığına dikkati çeken Bayraktar, oransal olarak en az artışın yüzde 3.4 ile Marmara Bölgesi’nde olduğunu, bölgede traktör sayısının 333 bin 754’e yükseldiğini vurguladı.