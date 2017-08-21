TZOB Genel Başkanı Bayraktar: “Fiyatları revize edin tepkiyi dindirin”

Ankara, 21 Ağustos (DHA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, maliyetlerin yüksek olduğunu Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın da yerinde tespit etmesine rağmen TMO’nun yetersiz fındık fiyatı belirlediğini dile getirerek “Hükümetimiz, 500 bin fındık üretişinin sesine kulak vermeli, sorunu görmeli, acilen TMO fiyatlarını revize ederek tepkiyi dindirmelidir” dedi.

Şemsi Bayraktar, yaptığı açıklamada, 500 bin üreticiyi ilgilendiren bir üründe, serbest piyasa koşullarının oluşmadığı bir ortamda Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) piyasayı regülasyonunun şart olduğunu, aksi takdirde üreticinin sürdürülebilir, maliyetlerinin üzerinde bir fiyat elde etmesinin mümkün olmadığını vurguladı.

Bayraktar, TMO’nun Giresun kalite fındık için kilogram başına 10 lira 50 kuruş, levant kalite fındık için 10 lira olarak açıklanan fiyatının son derece yetersiz kaldığını dile getirdi. Bayraktar, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı temsilcileri ile Ziraat Odalarının, Ordu, Giresun, Trabzon’da yaptıkları maliyet hesabına göre, üretici maliyetinin, Trabzon için kilogramda 9 lira 90 kuruş, Giresun’da 9 lira 75 kuruş, Ordu’da 8 lira 75 kuruş, üç ilin ortalamasının da 9 lira 47 kuruş olarak belirlendiğini söyledi. Bayraktar, belirlenen rakamın yüksek verim esasıyla yapıldığını ancak verimim hesaplananın çok altında olduğunu belirtti. “TMO’nun verdiği fiyatla üreticiyi memnun etmemiştir. Bu fiyattan piyasaya girmemeliydi. Ofis, üreticinin görüşünü almadan, müzakere etmeden fiyat açıklamıştır” diyen Bayraktar, randıman, fire gibi nedenlerle üreticinin eline geçen paranın açıklananın çok altında olacağına dikkat çekerek şöyle dedi:

“Nem, buruşuk ve çürük oranı, bu oranlardan düşük olan, kaliteyi tutturan fındıkları ise barem uygulaması adı altında yüzde 1’e varan başka bir kesinti yaparak alıyor. Üstelik, fiyattan aktif sigortalı veya emekliyse yüzde 2 stopaj, aktif sigortalı veya emekli değilse yüzde 2 stopaj, yüzde 1 Bağkur kesintisi yapılıyor. Üreticimizin cebine giren budur. Bununla da bitmiyor bir de nakliye parası var. TMO, her yerde alım merkezi kurmuyor. Ofis, tüccar gibi çiftçinin kapısının önünden fındığını almıyor.

Alım kotası da sorun olacak. Dekar başına alım kotasının il verim ortalaması veya biraz üzerinde olacağı söyleniyor.”

“Üreticinin sesine kulak verilmeli”

Ziraat Odaları olarak üreticinin nabzını sürekli tuttuklarını, onlarla iç içe çalıştıklarına dikkati çeken Bayraktar, “Tüccar, TMO’nun verdiği fiyatın netini hesaplamış, kendi fiyatının altında kaldığını görmüş ve piyasa fiyatlarını hem Doğu Karadeniz’de hem Batı Karadeniz’de aşağı çekmiştir. Üreticimiz TMO’nun açıkladığı fiyata son derece tepkili. Bahçeye girmeyeceğini söyleyen, fındık ağaçlarını kesen üreticilerimiz bile var. Hükümetimiz, 500 bin fındık üreticisinin sesine kulak vermeli, sorunu görmeli, acilen TMO fiyatlarını revize ederek tepkiyi dindirmelidir. Maliyet, randıman düşüklüğü, barem kriter sorunları, nakliye masrafı, stopaj ve Bağkur kesintileri de dikkate alınmalı, üreticimizi memnun edecek bir fiyat verilmelidir” dedi.

Bayraktar, konuyla ilgili olarak üreticinin görüş ve taleplerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’ya ilettiklerini belirtti.

