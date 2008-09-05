

KÖTÜ BAŞLADI, HIZLI DEVAM ETTİ



Günümüzün en hızlı sprinterlerinden olan Tyson Gray 9 Ağustos 1982’de Amerika Birleşik Devletleri’nde dünyaya geldi. Okul yıllarında gençler şampiyonalarında kazandığı başarılardan sonra 2005 yılında profesyonel kariyerine başladı.





Profesyonel kariyerinin başlarında 200 metre yarışlarına yoğunlaştı. Haziran 2005’te elde ettiği 19.93’lük derecesi yılın en iyi ikinci derecesiydi. En iyi derece ise beraber antreman yaptığı Wallace Spearman’a aitti. O yıl Atina’da düzenlenen Dünya Şampiyonası Tyson Gay için başarılı geçmedi. 200 metrede üç Amerikalı atletin ardından dördüncü olabildi. Katıldığı 4x100 metre bayrak yarışında da yaşadığı şanssızlıklar devam etti. Takım arkadaşları Mardy Scalaes ve Leonard Scott’un bayrak değişimi sırasında yaptıkları hata nedeniyle, yarışın en büyük favorisi olarak gösterilen Amerikan takımı madalyaya ulaşamadı.



DÜNYA ŞAMPİYONASINDA BÜYÜK BAŞARI



2006 yılında atletin 100 metre performansı dikkat çekti. 21 Haziran’da 9.88 koşan Gay, 18 Ağustos’ta Zürih’te 9.84’lük derece elde etti. Bu, o zamana kadarki en iyi ikinci dereceydi. Dünya rekoru da 9.77 ile Asafa Powell tarfından tarihe geçen bu yarışta kırıldı.

Tyson Gay kariyerinin zirvesine 2007 yılında ulaştı. Yıla 100 metrede rüzgar yardımıyla 9.79 ve 9.76’lık dikkat çekici derecelere imza atarak başlayan Gay, Haziran’da 200 metrede 19.62’lik tüm zamanların en iyi üçüncü derecesini elde etti.



2007 yılında atletizmde yılın olayı Osaka’da düzenlenen Dünya Şampiyonası’ydı. Tyson Gay’in ilk başarısı 100 metrede, dünya rekortmeni Asafa Powell’ın önünde 9.85’lik derece ile kazandığı altın madalyaydı. Dünya Şampiyonu unvanını kazandığı bu yarışın dört gün sonrasında Tyson Gay, bu kez de 200 metrede dünyanın en hızlı adamıydı. 19.76’lık derecesiyle kazandığı yarış sonrasında bir Dünya Şampiyonası’nda 100 ve 200 metreleri birlikte kazanan Maurice Greene ve Justin Gatlin’den sonra üçüncü isim oldu. Bu büyük başarıdan iki gün sonra da 4x100 metrede yer aldığı Amerika Birleşik Devletleri takımına 37.78’lik derecesi Tyson Gay’e Dünya Şampiyonası’ndaki üçüncü altını getirdi. Bu daha önce yalnızca Marita Koch, Carl Lewis, Michael Johnson, Maurice Greene ve Allyson Felix tarafından ulaşılan bir başarıydı.



OLİMPİYATLARDA SAKATLIK VE HAYALKIRIKLIĞI

Olimpiyatların düzenlendiği 2008 yılı Ameriklı atlet için pek de iyi geçmedi. 200 metre seçmelerinde sakatlanan Gay 100 metre ve 4x100 metrede ülkesini temsil etti. Ancak iddialı olduğu 100 metrede 10.05’lik derecesiyle finallere çıkmayı başaramadı. 21 Ağustos’ta yapılan 4x100 bayrak yarışında son 100’ü koşacak olan Gay’e bayrak ulaşmadı. Kendisinden önceki takım arkadaşlarının bayrağı düşürmeleri nedeniyle Amerikan takımı yarış tamamalayamadı.



2008 Pekin Olimpiyat Oyunları’nda yaşadığı şansızlıklara ve bu oyunlarda yıldızı parlayan Usain Bolt’un biraz gölgesinde kalmasında rağmen Tyson Gay günümüzün en iyi sprinterlerinden biri kabul ediliyor. 2007 Dünya Atletizm Şampiyonası’nda kazandığı 3 altın bunu kanıtlıyor.